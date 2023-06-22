Diktatör Kemal!

Başkan Erdoğan karşısında girdiği seçimlerde 13. defa hüsrana uğrayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin ‘başarılı’ olduğunu iddia ederek koltuğa yapışırken, tabandan ve en güvendiği isimlerden gelen “istifa” çağrılarına ve ‘değişim’ vurgularına karşı başını kuma gömmeye devam ediyor.

Kirli bir kaset kumpası sonrası CHP’nin başına getirilen ve parti içerisinde gerçekleştirdiği mezhepçi kadrolaşma ile adeta ‘Ezeli Şef’ gibi hareket eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14-28 Mayıs seçimlerindeki ağır yenilginin ardından başlayan “istifa” çağrılarına da, ‘evladım’ dediği Ekrem İmamoğlu’nun ‘değişim’ vurgusuna da kulak tıkayarak, partisinin grup toplantısında “Açık ve net söylüyorum; değil 6’lı masa gerekirse 16’lı masa kuracağım” diyerek koltuktan kalkmayacağını ilan etti.

Ben Kemal gitmiyorum

Her fırsatta ‘Başkan Erdoğan’a “tek adam” iftirası atan, seçim yenilgisinin ardından ilk iş olarak A takımını yenileyerek CHP’nin iplerini tamamen eline geçiren Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını Akit’e değerlendiren siyaset bilimciler, “Bay Kemal’in sözleri diktatörlüğün tescili” görüşünde birleşti.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Kılıçdaroğlu’nun son seçimde yüzde 48 oy alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 13’ncü defa yenildiğini hatırlatarak, “Siyasi partilerin amacı iktidar olmaktır. İktidar olmak için mücadele ederler. Ancak CHP’de bunun tam da böyle olmadığını görüyoruz. Lider ve üst yönetim kadrosu aynı kaldığı sürece siyasi partide bir hareketlilik bir dinamizm gerçekleşmez. Çünkü o partide yükselmek isteyen tabandan gelen gençler partide yer almak için siyasi parti lideri ya da üst yönetimin ağzı ile söylemler gerçekleştirirler. Onların söylemlerini tekrar ederler, kendileri farklı bir şey geliştiremezler. Çünkü farklılık kabul edilmez. Lider ne diyorsa üst yönetim ne söylüyorsa aynısını konuşanlar, o partide üst yönetimlere gelir ya da milletvekili veya başka pozisyon elde ederler. Dolasıyla böyle bir değişim olmadığı sürece o partide otoriter liderlik devam eder” dedi.

O zaman siz aptalsınız

Gökçe şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu ‘Değil 6’lı masa, gerekirse 16’lı masa kurarım’ dedi. 6’lı masanın ne hayrını gördü de 16’lı masa kuracak. 16’lı masaya kimler gelecek ve aktörleri kimler olacak. 6’lı masa bile kendisine 40’a yakın milletvekili kaybettirdi. Altılı masanın aktörlerinin ise sadece Kılıçdaroğlu’nu aday göstermek gibi bir fonksiyonu oldu. Şimdi CHP’de Özgür Özel’de dâhil olmak üzere değişimden yana olduklarını ve masanın diğer aktörlerine kaybedilen milletvekilliklerini tartışıyorlar. Bunun büyük bir hata olduğunu konuşuyorlar. Bu büyük bir hataysa bu konunun iki yönünü de konuşmak lazım. Siz bu adaylar gösterilmeden önce parti içerisinde bunun yanlış olduğunu söyleyererek tartıştıysanız ve kabul edilmediyse otoriter lidere teslim olmuşsunuz. Eğer bunu söylemeyip şimdi söylüyorsanız, CHP’nin kurmayları olarak o zaman siz aptalsınız.”

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