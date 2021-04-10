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Gündem Diktatör görmek isteyen kendi tarihine baksın
Gündem

Diktatör görmek isteyen kendi tarihine baksın

Halktan aldığı büyük destekle yıllardır millete hizmet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “diktatör” diyen atanmış İtalya Başbakanı Mario Draghi’ye tepki gösteren milletvekilleri, “İtalya diktatör görmek istiyorsa tarihine baksın” dediler. Diğer yandan aynı İtalyanlar defalarca darbeci Sisi ile görüşmüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 09:36:00 -
Diktatör görmek isteyen kendi tarihine baksın

Halktan aldığı büyük destekle yıllardır millete hizmet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rahatsızlığına siyasiler arasına bir yenisi daha eklendi. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “diktatör” ifadelerini kullanmasına tepkiler yükselirken Yeni Akit’e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “İtalya diktatör görmek istiyorsa tarihine baksın” dediler.

Tarih size en güzel aynadır

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, şunları dile getirdi: “Atanmış Başbakan Draghi, anlaşılan küstah ve hadsiz olduğu kadar devlet adamlığı adabından ve tarih bilgisinden de yoksun. Diplomaside yeri olmayan bu çirkin ithamın muhatabının kimler olduğunu, faşizm, diktatör ve sömürgecilikle kimlerin anıldığını tarih kaydetmiştir. Oysaki çok değil yakın tarihe baksa, diktatörün kim olduğunu, Libya’da, Etiyopya’da, Somali’de ve daha birçok yerdeki katliamların kimin yaptığını görecek. Bu tamamen iki yüzlülük. ‘Tarih, size en güzel aynadır Draghi’ diyoruz. Asıl dertleri Doğu Akdeniz’de, masada, sahada her platformda haklarını arayan bir Türkiye’nin varlığından duyulan rahatsızlıktır. Sayın Erdoğan, milletin teveccühünü almış, 19 yılda 15 seçim kazanmış bir Cumhurbaşkanı. Mazlumun umudu olmuş, her yerde hakkı haykırmaktan, zulümleri sahiplerinin yüzüne vurmaktan geri durmayan bir lider. Erdoğan, Türkiye’nin, milletin vazgeçilmezidir. Dün geceden bu yana milletimizin verdiği tepki bunu bir kez daha göstermiştir. Böyle sorumsuz, hadsiz siyasiler, prim yapayım derken en büyük zararı kendi ülkelerine veriyor. Türkiye-İtalya dostluğuna ve müttefikliğine zarar veren bu çirkin sözün kimseye faydası yok.”

İtalyan tam trajikomik!

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de İtalyan’a tepkisini şu sözlerle aktardı: “Avrupa, bakıldığında kendinden daha demokratik hiçbir kimseyi tanımıyor. Ama demokratik yollarla seçilmiş ve yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hiçbir dayanak olmadan diktatör denilmesi kabul edilemez. Bizim kültürümüzde ‘diktatör’ diye bir şey yok. Özellikle AK Parti her zaman milletin iradesini, herkesten fazla saygı göstermiş Türkiye’de de bütün darbe ve muhtıra girişimlerine en dik durmuş partidir. Cumhurbaşkanımız millet iradesine saygılı bir lider olarak böyle bir ifadeyi hak etmiyor. Bu ifadeyi kendilerine iade ediyoruz. Özellikle İtalya’nın bu ifadeyi kullanması trajikomik. Dönüp kendi tarihlerine baksınlar.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Vedad

Musollini denilen faşist kâfirin milliyeti nedir?
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OSMANLI TORUNU

HELAL OLSUN İŞTE BUNLAR BU DİLDEN ANLAR,,YİNEDE MİLLİ MEDYA VE SİYASİLERİMİZ SINIFTA KALDI ,,,ELİMİZDE OLAN VE OKUMADIĞIMIZ SÖMÜRGECİLERİN YAPTIKLARINI ,,BİZ YAPMIŞ OLSAYDIK İNANIN BUNLARI BAHA EDER SAVAŞ ÇIKARIR YERLE BİR EDERLERDİ BİZLERİ,,AMA NE YAZIKKİ,,, HEP AVRUPALI HAYRANI OLDUK ,, MİLLETİDE BU KONUDA CAHİL ETTİK..
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