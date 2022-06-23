Diktatör duyurdu: 'Tunus'un dini İslam'dır.' ibaresi kaldırılacak

Tunus'ta siyasi krizi körükleyerek kaos ortamı oluşturan BAE ve batı destekli diktatör Cumhurbaşkanı Kays Said şimdide İslama karşı hazımsızlığını gözler önüne sererek devleti 'dinsizleştirme' operasyonu başlattı.

Tunus'un mevcut anayasasında bulunan "Devletin dini İslam'dır" ibaresinin diktatör Kays Said tarafından hazırlatılan yeni anayasa taslağından çıkartılacağı belirtildi.

Tunus'ta Anayasa taslağını oluşturmakla görevlendirilen Ulusal İstişare Komitesi Başkanı Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd, bu ay başında yeni Anayasa'da "Devletin dini İslam'dır" maddesinin yer almayacağı yönünde açıklamalarından sonra Kays Said'de, mevcut anayasada yer alan "Devletin dini İslam'dır" ibaresine yeni hazırlanan anayasada yer vermeyeceklerini açıkladı.

Said, yeni Anayasa'da öne çıkan özelliğin devletin birliği olduğunu kaydederek, 2014'te hazırlanan Anayasa'nın bunu sağlayamadığını ileri sürdü.

Kays Said, İslam'ın insanla ilgili olduğunu, devletin ise İslam dininin amaçlarını gerçekleştirmek için çalıştığını söyleyerek, "Anayasa'da dini İslam olan bir devletten değil, dini İslam olan bir ümmetten bahsediyoruz" dedi.

Yeni Tunus anayasasının hazırlığında görevlendirilen Milli Danışma Komisyonu koordinatörü Sadok Belaid, referandum öncesi onaylanması üzere anayasa taslağını Said'e teslim etti.

Belaid yaptığı açıklamada, yeni anayasa ile birlikte siyasi düzlemde "dini aşırıcılığın" önüne geçmeyi planladıklarını vurguladı.

2014 yılında hazırlanan mevcut Tunus Anayasası'nın ilk maddesi şu şekildeydi:

"Tunus özgür, bağımsız, egemen bir devlettir; dini İslam, dili Arapça ve sistemi cumhuriyettir. Bu madde değiştirilemez."

NAHDA HAREKETİNDEN TEPKİ

Devleti 'dinsizleştirme' çabalarına sert tepki gösteren Nahda Hareketi, Arap ve İslam kimliğinin devletin temelinde yer aldığının altını çizerek, planlanan Anayasa değişikliklerini "halkın değişmez değerlerini yıkma girişimi" olarak nitelendirdi.

Gelen tepkiler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Said'e teslim edilen taslağın nihai olmadığı, bazı bölümlerinin tekrar gözden geçirileceği ifade edildi.

DİKTATÖR SAİD'İN ALDIĞI TARTIŞMALI KARARLAR

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede darbe sürecini başlatmış oldu.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine geçici bir konsey oluşturulmasını öngören kararnamenin Said tarafından imzalandığı bildirildi.

6 Ocak'ta aralarında Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Merzuki, Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, eski Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi, eski Başbakanlardan İlyas el-Fahfah, Yusuf Şahid, Mehdi Cuma ve Hamadi el-Cibali'nin de bulunduğu 19 kişinin "seçim ihlalleri işledikleri" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmelerine karar verildi.

28 Mayıs'ta, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin de aralarında yer aldığı 34 kişi için yurt dışına seyahat yasağı getirildi.

BAE ve Batı destekli Said'in aldığı bu kararlar başta Nahda Hareketi olmak üzere halkın büyük bir kesimi tarafından"darbe" olarak nitelendirilyor.