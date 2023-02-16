Dikkatler yeniden Bitcoin’de! Kripto paralarda yükseliş hızlandı: 6 ayın zirvesinde…

Lider kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere Ethereum ve altcoin’ler yükselişe geçti. Bitcoin 6 ayın en yüksek seviyesini görerek 25 bin dolar seviyesine ışık yaktı. Uzmanlar bu yükseliş hareketinin, Ocak ayından bu yana devam eden yukarı yönlü ivmeyle birlikte ayı piyasasının sona erdiği söylemlerini güçlendirdiğini belirtti.

Kripto para piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Hızlı bir yükseliş kaydedilen kripto paralarda toplam piyasa değeri yüzde 8 artışlar 1,1 trilyon dolara yükseldi. Kripto paralardaki toparlanmaya Bitcoin ve Ethereum önderlik etti.

Bitcoin (BTC) son 24 saatte yüzde 11 yükselişle 24.500 dolar bandına ulaşırken, şu sıralarda ise 24.637 dolar seviyelerinde bulunuyor. Böylece Bitcoin son 6 ayın zirvesine yükselerek yeniden dikkatleri üzerine çekti. Bu yükseliş hareketi, Ocak ayından bu yana devam eden yukarı yönlü ivmeyle birlikte ayı piyasasının sona erdiğine yönelik söylemleri güçlendirdi.

En büyük altcoin Ethereum ise son 24 saatlik yükseliş ivmesinin zirvesinde 1.712 dolara kadar yükseltti. Şu sıralar ise 1.683 dolardan değerleniyor.

Piyasada etkisi olabilecek olumlu gelişmeler arasında Binance’in ABD düzenleyicilerinin soruşturmalarını sonlandırmak için para cezası ödemeye razı olduğu söylentileri var. Bu gelişme, Wall Street Journal’ın Binance Baş Strateji Sorumlusu Patrick Hillman ile yaptığı röportajın ardından ortaya çıktı. Binance yetkilisi, şirketin geçmişteki hatalar için ceza ödemeyi kabul edebileceği ve bu kapsamda ilgili düzenleyicilerler çalışmalar yapıldığını iddia etti.

Binance, 2018 yılından bu yana ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir kara para aklama ve cezai yaptırım konulu soruşturmanın odağında bulunuyor. Kripto piyasalarının en büyük borsasının, ABD soruşturmasıyla ilgili endişeleri sona erdirmesi, piyasayı rahatlacak bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Son yükselişle ilgili çıkarımlar arasında uzmanlar, büyük yatırımcıların satış pozisyonlarını (short) kapatmasına da değiniyor. Coinglass verilerine göre dün Bitcoin’de ortalama 64,5 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye edildi. Diğer yandan yükselişi tetikleyen başka bir unsur olarak ise küresel piyasalarda hisse senetlerinin yükselişi gösteriliyor.

En büyük 10 kripto para arasında Polygon (MATIC), yüzde 10’u bulan değer artışıyla 1,35 dolara yükselirken öne çıkan altcoin oldu. BNB de toparlanmaya devam ederken son 24 saatte yüzde 7,5 yükselişle 320 dolara yükseldi.

İlk 100 kripto para arasında son 24 saatte en çok yükselen altcoin’ler ise MAGIC (yüzde 18,7), Optimism (yüzde 18,49), OKB (yüzde 17,5) oldu. İlk 100’de an itibarıyla ekside hareket eden kripto para bulunmuyor.