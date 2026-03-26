Dikkat! Yapay zeka cepte şarjı hızlı bitiriyor!

Fotoğraf ve video düzenleme gibi birçok AI uygulaması, telefonların daha hızlı şarj edilmesini gerektiren yeni bir kullanım alışkanlığı yaratıyor. Yapay zekâ ve gelişmiş görüntü işleme uygulamaları, bazı kullanım senaryolarında güç tüketimini %30 ila %50 arasında yükseltiyor. Mcdodo’ya göre mobil dünyada yeni rekabet alanı artık şarj ve güç teknolojileri olacak. Güç yönetimi akıllı cihazlardaki en önemli konu haline gelecek

STANDART KULLANIMA KIYASLA İŞLEM YÜKÜNÜ 3 KAT ARTIRABİLİYOR

Akıllı telefonlarda ve aksesuarlarda yapay zekâ kullanımı hızla artarken, bu dönüşüm mobil cihazların enerji tüketimini de yeniden gündeme taşıyor. Yeni nesil akıllı cihazlarda fotoğraf düzenleme, video iyileştirme, gerçek zamanlı çeviri ve içerik üretimi gibi birçok özellik artık doğrudan cihaz içinde çalışan yapay zekâ modelleriyle gerçekleştiriliyor. Yapılan araştırmalara göre özellikle metin, fotoğraf, video gibi özgün içerikler üretebilen generatif yapay zekâ uygulamaları, standart kullanım senaryolarına kıyasla işlem yükünü 3 kata kadar artırabiliyor. Bu da batarya tüketiminde %30 ila %50 arasında artış anlamına geliyor. Video işleme ve yapay zeka destekli kamera kullanımında, kısa süreli yoğun kullanımda cihazın toplam günlük enerji tüketiminin önemli bir bölümünün tek başına bu işlemlerden kaynaklanabildiği görülüyor. Bu nedenle kullanıcıların şarj etme sıklığı da artıyor.

YAPAY ZEKA TASARRUF İÇİN DE ÇALIŞIYOR

Teknoloji üreticileri bu ihtiyaca karşılık olarak telefonlarda sinirsel işlem birimi (NPU - Neural Processing Unit) gibi özel yapay zekâ işlemcilerine yer vererek enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor. Ancak artan kullanım yoğunluğu, batarya kapasitesi ve şarj teknolojilerini mobil ekosistemin en kritik başlıklarından biri haline getiriyor. Gelecek dönemde akıllı telefon pazarında rekabet yalnızca kamera, ekran veya işlemci performansında değil, aynı zamanda hızlı şarj, çoklu cihaz şarjı ve güç yönetimi teknolojilerinde yoğunlaşacak.

GAN TEKNOLOJİSİYLE 100W ÜZERİ HIZLI ŞARJ

Global mobil aksesuar markası Mcdodo, yapay zekâ kullanımının artmasıyla birlikte yükselen enerji ihtiyacına yönelik hızlı ve güvenli şarj çözümleri sunuyor. Mcdodo’nun GaN (Gallium Nitride) teknolojisine sahip adaptörleri, geleneksel adaptörlere kıyasla daha kompakt boyutta daha yüksek güç çıkışı sunarak cihazların çok daha kısa sürede şarj edilmesini sağlıyor. 100W ve üzeri güç destekleyen modeller, akıllı telefonların yanı sıra tablet ve dizüstü bilgisayarları da aynı anda şarj edebiliyor. Markanın akıllı kablo çözümleri ise enerji iletiminde kayıpları minimize ederek daha stabil ve verimli bir şarj deneyimi sunuyor. LED göstergeli ve çoklu bağlantı destekli kablolar, kullanıcıların farklı cihazları tek bir ekosistem içinde yönetmesine imkan tanıyor.

‘VERİMLİLİK ÇAĞI BAŞLIYOR’

Sektördeki dönüşümü değerlendiren Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, şöyle konuşuyor: “Yapay zekâ özellikleri akıllı telefon kullanımını tamamen değiştiriyor. Ama bu dönüşüm daha yüksek enerji ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Mcdodo olarak GaN teknolojili hızlı şarj çözümlerimizle kullanıcıların bu yeni döneme kesintisiz şekilde adapte olmasını sağlıyoruz. Bu artık sadece bir aksesuar konusu değil, kullanıcı deneyiminin temel parçası. Önümüzdeki dönemde yüksek verimli adaptörler, evrensel bağlantı çözümleri ve kablosuz şarj standartları etrafında şekillenen ürün portföyleri, markalar için en kritik rekabet alanı olmaya devam edecek.”