Hürmüzkale geçilmez: İran hazır, ABD askerlerini bekliyor! Çanakkale ruhu

Harg Adası'nda büyük tahkimat

İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştirdiği stratejik Harg Adası, son haftalarda askeri sevkiyatın merkezi oldu. Tahran, olası bir kara harekatına karşı adayı mayınlarla örerken; hava savunma sistemleri ve ilave birliklerle bölgeyi koruma altına aldı. Yaklaşık Manhattan büyüklüğündeki bu kritik üs, işgalci güçlerin iştahını kabartsa da İran ordusu "bekliyoruz" mesajı veriyor.

Haydut ABD'den Orta Doğu'ya yığınak

Pentagon, bölgedeki gerilimi tırmandıracak hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgilere göre:

82. Hava İndirme Tümeni 'nden yaklaşık 2.000 paraşütçü askere Orta Doğu'ya sevkiyat emri verildi.

Japonya ve San Diego'dan yola çıkan, içinde binlerce deniz piyadesinin bulunduğu "Tripoli" ve "USS Boxer" görev grupları bölgeye yaklaşıyor .

Trump'ın, adadaki askeri hedeflerin vurulması yönündeki talimatları, bölgedeki savaş tamtamlarını daha da gürleştiriyo r.

Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem: Geçiş ücreti gündemde

Askeri hazırlıkların yanı sıra İran, diplomatik ve ekonomik kartlarını da sahaya sürüyor. İran parlamentosu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden "güvenlik ücreti" alınmasını öngören yasa tasarısını son aşamaya getirdi.

"Hürmüz Boğazı bir koridordur ve güvenliğini sağladığımız bu yoldan geçen tankerlerin bedel ödemesi en doğal haktır."

Yetkililer, uluslararası hukuk çerçevesinde bu adımın atılacağını belirtirken; bölgedeki gümrük ve güvenlik denetimlerinin sıkılaştırılacağı sinyalini verdi. Batı'nın zorbalığına karşı Hürmüz'ü bir set gibi kullanan Tahran, bölgedeki oyun planını yeniden kuruyor.