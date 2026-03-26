Gündem
Hürmüzkale geçilmez: İran hazır, ABD askerlerini bekliyor! Çanakkale ruhu

Yücel Kaya
Hürmüzkale geçilmez: İran hazır, ABD askerlerini bekliyor! Çanakkale ruhu

Basra Körfezi'nde sular ısınıyor. Katil ABD'nin İran'ın can damarı olan Harg Adası'na yönelik işgal planları netleşirken, Tahran yönetimi bölgeyi adeta bir kaleye dönüştürdü. "Çanakkale Geçilmez" ruhuyla savunma hattını tahkim eden İran, Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele almaya hazırlanıyor.

Harg Adası'nda büyük tahkimat

İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştirdiği stratejik Harg Adası, son haftalarda askeri sevkiyatın merkezi oldu. Tahran, olası bir kara harekatına karşı adayı mayınlarla örerken; hava savunma sistemleri ve ilave birliklerle bölgeyi koruma altına aldı. Yaklaşık Manhattan büyüklüğündeki bu kritik üs, işgalci güçlerin iştahını kabartsa da İran ordusu "bekliyoruz" mesajı veriyor.

Haydut ABD'den Orta Doğu'ya yığınak

Pentagon, bölgedeki gerilimi tırmandıracak hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgilere göre:

  • 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 2.000 paraşütçü askere Orta Doğu'ya sevkiyat emri verildi.
  • Japonya ve San Diego'dan yola çıkan, içinde binlerce deniz piyadesinin bulunduğu "Tripoli" ve "USS Boxer" görev grupları bölgeye yaklaşıyor.
  • Trump'ın, adadaki askeri hedeflerin vurulması yönündeki talimatları, bölgedeki savaş tamtamlarını daha da gürleştiriyor.

Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem: Geçiş ücreti gündemde

Askeri hazırlıkların yanı sıra İran, diplomatik ve ekonomik kartlarını da sahaya sürüyor. İran parlamentosu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden "güvenlik ücreti" alınmasını öngören yasa tasarısını son aşamaya getirdi.

"Hürmüz Boğazı bir koridordur ve güvenliğini sağladığımız bu yoldan geçen tankerlerin bedel ödemesi en doğal haktır."

Yetkililer, uluslararası hukuk çerçevesinde bu adımın atılacağını belirtirken; bölgedeki gümrük ve güvenlik denetimlerinin sıkılaştırılacağı sinyalini verdi. Batı'nın zorbalığına karşı Hürmüz'ü bir set gibi kullanan Tahran, bölgedeki oyun planını yeniden kuruyor.

İran savaşı devam ediyor! Rusya'dan ABD ve İsrail'e nükleer çağrı

İran, ateşkese kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var

İngiliz İstihbaratı Başkanı: "İran üstünlüğü ele geçirdi"

Yorumlar

İran ın başında bir Türk var...Pezekşiyan

Helal olsun İran a..Abd,siyonist ve yedi düvelden korkmadı..Pejak solığu ırak ve abd de aldı Yedi düvele kafa tutuyor.Terösitlerle de müzakere etmiyor. Pejak ve ayrılıkcı örgütler şimdi İrandan eman diliyor.Trupda diz üstü oturdu.

Nasıl ki Hindistan ve Pakistandaki Müslümanlar Ümmet ruhuyla Çanakkale Savaşı'nda bize yardım ettiler, şimdide biz Müslüman İran'a roket topla yardım etmek bize farz oldu.

Lafta Müslümanlıkta kalıp çok sert Siyonistleri eleştirmemiz çoktan yetmez oldu. Yıllardır Müslüman komşularımıza din kardeslerimize toplu katliamlar gerçekleştiren siyonistli haçlı ordularına en azından roket ve diğer silahlarla destek verip nerede olduğumuzu belli etmeye utanmayalim. Ya Allah la ilahe illallah, ya Erenler....
