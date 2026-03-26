SON DAKİKA
Son oynadığı futbolla mest etmişti izleyenleri ve büyük kulüp kapıya dayanacak! Yılkı atları baharın gelmesiyle meralarda görülmeye başladı Gidecek mi kalacak mı? Jose Mourinho'nun geleceği belli oldu İki isim de belli oldu: Fenerbahçe'den sol stoper harekatı! İşte hedefteki 2 yıldız Morgan Stanley'den dolar uyarısı! Altay Bayındır beklenirken bambaşka kaleci! Kara Kartal'ın '1 numaralı' bombası Nerede kaldı şeffaf yönetim? Kamu vicdanı derin yara aldı İşte Evde Egzama Tedavisi İçin Doğal Yöntemler ve Öneriler... 147 eser görücüye çıktı Hasankeyf’in altı üstüne geldi ziyarete açıldı Karadeniz ekibi, 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştü
Siyaset
4
Yeniakit Publisher
Nerede kaldı şeffaf yönetim? Kamu vicdanı derin yara aldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Seyidhan Kartal, CHP’li Mersin Büyükşehir ve Yenişehir Belediye Meclis Üyesi İmam Doğan hakkındaki iddiaların yargıya taşınmasıyla ilgili, yerel yönetimlerin sessizliğini eleştirdi. Kartal, “Mersin halkı açık ve net cevap beklemektedir,” diyerek şeffaflık çağrısında bulundu. Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve vatandaşlar ile esnafın mağduriyetine yol açtığı öne sürülen iddiaların Mersin’de büyük yankı uyandırdığını belirten Kartal, sürecin hukuki boyut kazandığına dikkat çekti. İddiaların titizlikle ele alınması gerektiğini ifade eden İlçe Başkanı, hukukun üstünlüğü çerçevesinde gerçeğin ortaya çıkmasının en temel beklenti olduğunu vurguladı.

Foto - Nerede kaldı şeffaf yönetim? Kamu vicdanı derin yara aldı

Seyidhan açıklamasında, “Ancak bu noktada kamuoyunun cevabını merak ettiği önemli bir husus daha bulunmaktadır. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in bu süreç karşısındaki sessizliği dikkat çekmektedir. Soruyoruz: Yargıya intikal etmiş bu kadar ciddi iddialar karşısında neden herhangi bir açıklama yapılmamaktadır? Kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu neden yerine getirilmemektedir?

Foto - Nerede kaldı şeffaf yönetim? Kamu vicdanı derin yara aldı

Vatandaşın ve esnafın mağduriyet iddiaları karşısında neden net bir duruş sergilenmemektedir? Yerel yöneticilerin görevi; bu tür durumlarda sessiz kalmak değil, süreci şeffaf şekilde takip etmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve varsa mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımları atmaktır. Bizler, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olunmasını, iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve kamuoyunun hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bilgilendirilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Foto - Nerede kaldı şeffaf yönetim? Kamu vicdanı derin yara aldı

Yerel yöneticilerin görevinin süreçleri şeffaf şekilde takip etmek olduğunu hatırlatan Kartal, hesap verebilirliğin kamu görevinde bulunan herkes için bir zorunluluk olduğunu belirtti. Kartal, “Bu mesele açıklığa kavuşana kadar kamu vicdanı rahat etmeyecektir,” diyerek AK Parti olarak sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Dev şirketin tepesindeydi, sonu korkunç oldu! Milyon dolarlık ihanetin bedeli ağır kesildi!
Gündem

Dev şirketin tepesindeydi, sonu korkunç oldu! Milyon dolarlık ihanetin bedeli ağır kesildi!

Çin’in askeri havacılık devi AVIC'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Tan Ruisong, çeyrek asra yayılan yolsuzluk ve rüşvet ağı nedeniyle sarsıcı ..
Türkiye’de Her Evde Var: O Cihazı ABD Güvenlik Gerekçesiyle Acilen Yasakladı!
Gündem

Türkiye’de Her Evde Var: O Cihazı ABD Güvenlik Gerekçesiyle Acilen Yasakladı!

ABD’de alınan yeni bir karar, milyonlarca evde kullanılan bir teknolojiyi yeniden gündeme taşıdı. Federal Haberleşme Komisyonu (FCC), özelli..
Terör devleti İsrail'e resti çektiler
Dünya

Terör devleti İsrail'e resti çektiler

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Toprakları işgal eden İsrail ile "ateş altında" müzakereleri reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı: ..
Dengeleri altüst edecek o açıklama! Herkesin merak ettiği konu Hakan Fidan netleştirdi
Gündem

Dengeleri altüst edecek o açıklama! Herkesin merak ettiği konu Hakan Fidan netleştirdi

Türkiye'nin dış politikasının günübirlik reflekslerle değil, devlet aklıyla yönetildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı liderliğinde yürütülen st..
Sınır ötesinden talimat alan o grup kıskıvrak yakalandı! Yapacakları büyük saldırı son anda engellendi
Gündem

Sınır ötesinden talimat alan o grup kıskıvrak yakalandı! Yapacakları büyük saldırı son anda engellendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Semnan eyaletinde yürüttüğü titiz operasyonla emperyalist güçlerin uşaklığını yapan bir ihanet şebekesini çö..
Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez
Gündem

Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez

Rusya, ABD ve İsrail'in İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali yakınlarına gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri ..
