Nerede kaldı şeffaf yönetim? Kamu vicdanı derin yara aldı
AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Seyidhan Kartal, CHP’li Mersin Büyükşehir ve Yenişehir Belediye Meclis Üyesi İmam Doğan hakkındaki iddiaların yargıya taşınmasıyla ilgili, yerel yönetimlerin sessizliğini eleştirdi. Kartal, “Mersin halkı açık ve net cevap beklemektedir,” diyerek şeffaflık çağrısında bulundu. Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve vatandaşlar ile esnafın mağduriyetine yol açtığı öne sürülen iddiaların Mersin’de büyük yankı uyandırdığını belirten Kartal, sürecin hukuki boyut kazandığına dikkat çekti. İddiaların titizlikle ele alınması gerektiğini ifade eden İlçe Başkanı, hukukun üstünlüğü çerçevesinde gerçeğin ortaya çıkmasının en temel beklenti olduğunu vurguladı.