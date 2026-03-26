SON DAKİKA
İşte Evde Egzama Tedavisi İçin Doğal Yöntemler ve Öneriler...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Egzama tedavisi için evde doğal yöntemlerle bunları da yapabilirsiniz. Aksi takdirde mutlaka uzman hekime başvurmayı unutmamalısınız.

#1
Egzama (atopik dermatit) evde; cildi düzenli nemlendirerek, tahriş edici kimyasallardan kaçınarak, Hindistan cevizi yağı, aloe vera veya kolloidal yulaf gibi doğal yöntemlerle kaşıntıyı yatıştırarak ve stresi yöneterek rahatlatılabilir. Ilık duşlar, pamuklu giysiler ve sık nemlendirme cildin bariyerini korumak için temeldir.

#2
Doğal Nemlendiriciler: Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı veya aloe vera jeli, kuru ve çatlamış egzamalı cildi yatıştırarak nem bariyerini güçlendirir.

#3
Kolloidal Yulaf Banyosu: Ilık banyo suyuna eklenen ince öğütülmüş yulaf (kolloidal yulaf), kaşıntıyı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

#4
Soğuk Kompres: Egzamalı bölgedeki kaşıntı ve yanma hissini hafifletmek için temiz, soğuk ve nemli bir bezle kompres uygulanabilir.

#5
Temizlik ve Koruma: Parfümsüz, SLS (sodyum lauril sülfat) ve paraben içermeyen, pH dengeli sabun/temizleyiciler kullanılmalı; eller sık sık nemlendirilmelidir.

#6
Tetikleyicilerden Kaçınma: Sıcak suyla duş almaktan kaçınılmalı, pamuklu ve yumuşak giysiler tercih edilmeli, kimyasal temizlik ürünleri kullanırken eldiven takılmalıdır.

#7
Stres Yönetimi: Stres egzamanın en büyük tetikleyicilerinden olduğundan, meditasyon ve nefes egzersizleri rahatlama sağlayabilir.

#8
Uyarı: Egzama şiddetliyse, enfeksiyon belirtileri (irin, aşırı kızarıklık) varsa veya bebeklerde/çocuklarda ise mutlaka bir dermatoloğa danışılmalıdır.

