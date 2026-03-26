Kayserispor’dan son yılların en kötü performansı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezon oldukça sıkıntılı günler yaşıyor. Hem oynadığı futbol, hem de aldığı sonuçlar ile başarıdan uzak kalan sarı kırmızılılar, son 6 sezon içerisinde en kötü dönemi içerisinde. Kadro genişliği, kadro kalitesi, mücadele seviyesi ile eleştirilerin odak noktası olan Kayserispor, küme düşmemek adına çaba sarf ediyor. Kayserispor, son 6 sezonda oynadığı 27 haftalık dilimde en az puan topladığı dönemi yaşıyor. Bu sezon sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşayan sarı kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonunda ise 14 kez hanesine 3 puan yazdırmıştı. Kayserispor'un son 6 sezonun ilk 27 haftasında topladığı puanlar şöyle:

2020-2021 sezonu: 31 puan

2021-2022 sezonu: 38 puan

2022-2023 sezonu: 44 puan

2023-2024 sezonu: 38 puan

2024-2025 sezonu: 30 puan

2025-2026 sezonu: 23 puan