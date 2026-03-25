Herkes bu açıklamayı bekliyordu! Kan gölüne dönen bölge için flaş hamle!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Herkes bu açıklamayı bekliyordu! Kan gölüne dönen bölge için flaş hamle!

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Orta Doğu'da tırmanan gerilim sonrası Türkiye ve Mısır ile diplomatik temaslarda bulunarak acil barış çağrısı yaptı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla derinleşen krizde uluslararası toplumun tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiğini belirten Vang Yi, diyaloğun tek çözüm yolu olduğunu vurguladı.

Vang Yi, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin yapıcı rolünü takdirle karşıladıklarını dile getirdi. Çatışmaların tüm bölgeyi etkisi altına aldığını hatırlatan Çinli Bakan, barış fırsatlarının değerlendirilmesi için tarafların masaya oturmaya zorlanması gerektiğini ifade etti. Bölge ülkelerinin sağduyulu hareket etmesinin hayati önem taşıdığını kaydeden Vang, krizin kalıcı çözümü için akılcı politikalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

 

Müzakere masası için umut ışığı doğdu

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile de bir araya gelen Vang Yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi onayı olmadan gerçekleştirilen askeri müdahalelere ve sivil altyapıların hedef alınmasına karşı olduklarını açıkladı. Savaşın Körfez ülkelerine yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakan Vang, hem ABD hem de İran cephesinden gelen müzakere sinyallerinin bir barış umudu doğurduğunu kaydetti.

 

Arabuluculuk çabalarına tam destek

28 Şubat'ta başlayan ve İran'ın en üst düzey isimlerinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı silsilesi, bölgeyi büyük bir yıkıma sürükledi. Tahran yönetiminin bölgedeki ABD üslerini hedef almasıyla genişleyen savaşın daha fazla can kaybına yol açmaması için uluslararası toplumun etkin çaba göstermesi gerektiğini belirten Vang, Mısır'ın arabuluculuk girişimlerine tam destek verdiklerini sözlerine ekledi.

