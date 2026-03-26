Cumhuriyet ve Sözcü arasına karakeçi girdi! TUSAŞ katillerini savunanlara gözaltı doğru mu, yanlış mı?

Cumhuriyet gazetesi nerede duracağına tam karar veremedi.

Sözcü gazetesinin gündeme taşıdığı, “TUSAŞ katili teröristlerin posterleri, Nevruz’da açıldı” şeklindeki haklı eleştiri, emniyet güçleri tarafından halihazırda tespit edilmiş ve gözaltılar yapılmıştı.

Cumhuriyet gözaltıları eleştirdi

Cumhuriyet, terör propagandası yapanların gözaltına alınmasını eleştirerek, “açılım süreci” ile çeliştiğini iddia etti ve, “Devlet ciddiyeti zedeleniyor” diye haber yaptı.

Net duruş sergile

Söz konusu haber, “Cumhuriyet ve Sözcü arasına kara kedi girdi” yorumlarına neden oldu. Okurlar, “Cumhuriyet’e göre, TUSAŞ katillerine gözaltı doğru mu, yanlış mı?” diyerek kemalist gazetenin net duruş sergilemesini istediler.