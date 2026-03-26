Sarı şeytan Trump, İran'ı kansere benzetti: Orta Doğu’dan kesip atılması gerek

Dünya
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Küresel haydutluğu ile bilinen ABD Başkanı Trump, Orta Doğu’da tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde çarpıcı iddialarda bulundu. İran’ın kapalı kapılar ardında müzakere yürüttüğünü savunan zorba Trump, nükleer silaha sahip İran’ı ‘kesip atılması gereken bir kanser’ olarak nitelendirdi. 100 füzelik saldırıyı havada imha ettiklerini öne süren sarı şeytan Trump, ‘İşini bitireceğiz’ mesajıyla operasyonun devam edeceğinin sinyalini verdi.

İran'ı soykırımcı İsrail ile yıkıma götüren ve ekonomik dengeleri altüst eden küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi'nin bağış etkinliğinde yaptığı konuşmayla Tahran yönetimine yüklendi. İranlı yetkililerin aslında bir anlaşma peşinde olduğunu ancak hem halklarından hem de ABD’den korktukları için bunu açıklayamadıklarını ileri süren Trump, bölgedeki yıkımı ‘savaş’ değil ‘askeri operasyon’ olarak tanımlamayı tercih ettiğini söyledi.  

Sarı şeytan Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunu kamuoyuna açıklamaktan çekindiğini ileri sürdü.

Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesinin yıllık bağış toplama etkinliğinde konuşma yaptı.

İranlıların müzakere ettiğini ve anlaşma yapmak istediğini savunan Trump, "Bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürüleceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar." dedi.

Trump, "savaş" yerine "askeri operasyon" kelimesini kullanacağını belirterek, "'Savaş' kelimesini sevmiyorlar. Çünkü bunu kullanmak için onay almanız gerekir. Bu yüzden 'askeri operasyon' diyeceğim. Aslında olan da bu. Buna, askeri yıkım denir." diye konuştu.

Yükselen enerji ve petrol fiyatlarına da değinen Trump, bunların operasyonun "kısa vadeli" etkileri olması nedeniyle kendisi için önemli olmadığını söyledi.

Trump, "Yapmamız gereken şey kanseri ortadan kaldırmaktı. Kanseri kesip çıkarmak zorundaydık. Kanser, nükleer silaha sahip İran'dı ve biz onu kesip çıkardık. Şimdi de işini bitireceğiz." dedi.

ABD'nin dünyanın en büyük ordusuna sahip olduğunu ve en iyi askeri teçhizatı ürettiğini söyleyen Trump, ABD güçlerinin İran'ın büyük çaplı bir füze saldırısını engellediğini öne sürdü.

Trump, "Bir saldırıya uğradık. İran, bizim için çok önemli bir hedefe 100 füze fırlattı. Bazı nedenlerden dolayı bunun ne olduğunu size söylemeyeceğim. Saatte 2 bin mil hızla giden 100 füze, muazzam bir güce ve öneme sahip bu hedefe doğru geliyordu ve bize doğru gelen 100 füzenin tamamı anında vuruldu, havada imha edildi, denize düştü." diye konuştu.

ABD İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serhat

Aslında senin gibiler dünyadan silinmesi gerek.

BURAK

İran'a gücün yetmedi tabi şimdi söz dalaşına başladın sarı şeytan..
