Elazığ'da korkutan deprem
AFAD'ın açıkladığı son verilere göre Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.37’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
