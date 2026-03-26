'Arsa almak varken araç modeli yükseltmek modern ahmaklık!'

Emlakçı Ziya Öztürk’ten araç modelini yükseltme hastalığına tutulanlara tokat gibi soru: "1 milyonluk aracın teneke mi ki üzerine 500 bin TL daha verip 1,5 milyonluk araç alıyorsun? O farkla 500-600 bin TL'ye arsa alsan; hafta sonu kaçacağın bir konteyner evin, çocuğunun ayağının toprağa değeceği bir yerin olur. Hayatın değişir! Model yükselteceğine o aradaki farkla arsa alabilirsin. emin olun aramayı bilene İstnabul'da Siliviri'de bile hala 500-600 bin TL'ye 200 metrekare arsalar var."

"1 Milyonluk Araç Teneke Değil Ki!"

Ziya Öztürk, sadece birkaç yaş daha genç bir araba için harcanan paranın sosyal hayata hiçbir katkısı olmadığını savunarak meselenin özüne indi:

"Adamın 1 milyon TL'lik otomobili var, gidip 1,5 milyon TL'lik araç alıyor. Eski aracından tek farkı birkaç yıl daha yeni olması, km'sinin biraz daha düşük olması... Bir insanın sosyal hayatına dişe dokunur hiçbir yararı yok! çok benzer konfor vs. 1,5 milyonluk araç süper lüks iken 1 milyonluk araç teneke hurda değil ki."

500 Bin TL Farkla "Hayat Standartı" Nasıl Değişir?

Öztürk, araba modeline gömülen o 500 bin TL ile yapılabilecek asıl büyük değişimi şöyle anlattı:

Gerçek Bir Kaçış Alanı: "O paraya arsa alsa, içine bir kulübe koyup Cuma akşamından gidip Pazar günü döneceği, kafa dinleyeceği bir yeri olacak."

Çocuklar İçin Toprak: "Çocuğunun ayağının toprağa değeceği bir yerin olacak. Bu, doğrudan hayatını güzelleştirecek bir hamle."

Mantık Sorgulaması: "Sırf birkaç yıl daha yeni diye ya da km düşük diye aracını satıp başka araç almak ahmaklık. Bu imkanlar varken neden yerinde sayıyorsun?"

Sonuç: Metal mi, Yaşam mı?

Emlakçı Öztürk’ün mesajı net: Kapının önündeki metalin modelini yükseltmek size sadece "daha yeni bir borç veya harcanmış nakit" getirir. Ama aynı parayla alacağınız bir karış toprak; size hafta sonu huzuru, evladınıza doğa sevgisi ve ailenize gerçek bir yaşam kalitesi sunar.

Kısacası; model yükselterek trafikte beklemek yerine, arsa alarak hayatınızda sınıf atlayın.