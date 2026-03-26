Yılkı atları baharın gelmesiyle meralarda görülmeye başladı Gidecek mi kalacak mı? Jose Mourinho'nun geleceği belli oldu İki isim de belli oldu: Fenerbahçe'den sol stoper harekatı! İşte hedefteki 2 yıldız Morgan Stanley'den dolar uyarısı! Altay Bayındır beklenirken bambaşka kaleci! Kara Kartal'ın '1 numaralı' bombası Nerede kaldı şeffaf yönetim? Kamu vicdanı derin yara aldı İşte Evde Egzama Tedavisi İçin Doğal Yöntemler ve Öneriler... 147 eser görücüye çıktı Hasankeyf’in altı üstüne geldi ziyarete açıldı Karadeniz ekibi, 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştü
Karadeniz ekibi, 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştü
Karadeniz ekibi, 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Süper Lig'de son kez mücadele ettiği 2022-2023 sezonundan itibaren düşüşüne "dur" diyemeyen Giresunspor, 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

1967 yılında kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den sonra 2021 yılında yeniden Süper Lig'de yer alma hakkı elde etti.

Giresunspor, 44 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başlarken, 2021-2022 sezonunu düşme hattının üzerinde tamamladı. 2022-2023 sezonunda ligde tutunamayan yeşil-beyazlı ekip ligi Süper Lig'e veda etti.

Transfer yasağı ve takımdan ayrılan futbolcular nedeniyle kadro sorunları yaşayan Giresunspor, 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'i son sırada tamamlayarak bir alt lige daha düştü.

Karadeniz temsilcisi 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ederken FİFA'daki futbolcu alacaklarını içeren dosyaları nedeniyle puan silme cezaları aldı. Giresunspor, söz konusu sezonu da yine son sırada tamamlayarak TFF 2. Lig'e de veda etti.

Bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta 26 maçta 17 puan toplayıp ligin sonunda yer alan Karadeniz temsilcisi, içinde bulunduğu kötü durumdan çıkamadı.

Rakiplerinin aldığı sonuçlara göre ligin bitimine dört hafta kala küme düşmesi kesinleşen Giresunspor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.

Taraftarlarına son 4 sezondur hayal kırıklığı yaşatan yeşil-beyazlılar, gelecek yıl tekrar profesyonel liglerde yer almak için mücadele edecek.

