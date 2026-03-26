5 gündür aranıyordu! Alzheimer hastası ölü bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde günlerdir sürdürülen arama çalışmasından acı haber çıktı. Bayramın 2’nci günü evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası 71 yaşındaki Zeki Karakuş, dere kenarında ölü bulundu.

Mustafakemalpaşa Terminali ve çevresinde görüldüğü iddia edilen Karakuş'un, Alzheimer hastası olması nedeniyle yönünü bulmakta ve kendini ifade etmekte zorlanabileceği belirtildi. STK'lar ile mahalle halkının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamazken, dün saat 18.00 sıralarında iki vatandaş, Ada Bahçeleri mevki Mustafakemalpaşa Deresi kenarında yerde hareketsiz yatan biri olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, hayatını kaybeden kişinin kayıp olarak aranan Zeki Karakuş olduğu belirlendi. Zeki Karakuş’un cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.