  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5 gündür aranıyordu! Alzheimer hastası ölü bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bayramın ikinci günü evinden çıktıktan sonra kaybolan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Zeki Karakuş’tan acı haber geldi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde günlerdir sürdürülen arama çalışmasından acı haber çıktı. Bayramın 2’nci günü evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası 71 yaşındaki Zeki Karakuş, dere kenarında ölü bulundu.

 

Mustafakemalpaşa Terminali ve çevresinde görüldüğü iddia edilen Karakuş'un, Alzheimer hastası olması nedeniyle yönünü bulmakta ve kendini ifade etmekte zorlanabileceği belirtildi. STK'lar ile mahalle halkının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamazken, dün saat 18.00 sıralarında iki vatandaş, Ada Bahçeleri mevki Mustafakemalpaşa Deresi kenarında yerde hareketsiz yatan biri olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, hayatını kaybeden kişinin kayıp olarak aranan Zeki Karakuş olduğu belirlendi. Zeki Karakuş’un cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23