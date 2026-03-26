26 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürünü istifadelerinize sunuyoruz... (26 Mart 2026)
VAHYİN DİLİNDEN:
قُلْ س۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَۜ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌۚ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(20) De ki: “Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da yapacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır) Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”
(Zümer Suresi, 39/51) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)