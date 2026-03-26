Hizbullah Tel Aviv'i vurdu: Merkavalar alev alev

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, işgal rejiminin "güvenlik" bakanlığı karargahı olan Kiryah binasının hedef alındığı belirtildi. Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan ve askeri istihbarat birimine bağlı olan Dolphin kışlasının da füze saldırılarının menzilinde olduğu kaydedildi.

Tel Aviv merkezindeki karargah hedefte

Direniş kaynakları, bu operasyonların işgalcilerin sivil altyapıyı hedef alan ve halkı yerinden etmeye yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Sınır hattında tank avı: 21 Merkava imha edildi

Saha operasyonlarında işgal güçlerine ağır kayıplar verdiren Hizbullah, Deyr Seryan ve Kantara bölgelerinde sıcak çatışmaların sürdüğünü bildirdi. İşgal ordusuna ait birliğin ilerleme çabası sırasında çıkan sıfır mesafeli çatışmalarda, çok sayıda asker etkisiz hale getirilirken zırhlı araçlar hedef alındı.

Yapılan son açıklamalara göre:

25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplam 87 operasyonda 21 adet Merkava tankı imha edildi.

Direnişin operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam Merkava sayısı 55'e ulaştı.

Yaralıları tahliye etmek için bölgeye gelen bir işgal helikopteri, hava savunma füzeleriyle geri püskürtüldü.

"Düşmanın sivil yerleşim alanlarını vahşice yıkma girişimlerine karşı, Lübnan halkını savunma kapsamında operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir."

Hizbullah, bölgedeki hakimiyetin korunduğunu ve çatışmaların belirli noktalarda tüm şiddetiyle devam ettiğini belirtti.