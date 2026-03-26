Siyonist Vekilden Skandal Sözler: "Masum Çocuk Yok"

Cenin'deki Katliamı Açıkça Savundu

Kroizer, işgal meclisinde yaptığı konuşmada, Cenin'in güneyindeki Tammun beldesinde alışverişten dönen bir ailenin hedef alınarak anne, baba ve 2 çocuğun şehit edilmesini açıkça savundu. Hiçbir silahlı çatışmaya dahil olmayan, sadece alışverişten dönen bir ailenin doğrudan hedef alınarak katledildiği bilinen bu saldırı, uluslararası hukukta açık bir savaş suçu sayılıyor.

Ancak siyonist vekil, bu canice saldırıyı savunarak "Her durumda askerlerin arkasındayım" ifadelerini kullandı. Bu sözler, siyonist rejimin sivillere yönelik saldırı politikasını ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Cenin'de Masum Çocuk Yok"

Kroizer, bununla da yetinmeyerek Filistinli çocukların öldürülmesini meşrulaştırmaya çalışan skandal bir açıklama daha yaptı. "Cenin'de masum sivil yok, masum çocuk da yok." sözleriyle Filistinli çocukları terörist ilan eden Kroizer, siyonist rejimin soykırımcı zihniyetini açıkça ortaya koydu.

Uluslararası hukuka göre sivillerin ve özellikle çocukların hedef alınması en ağır insan hakları ihlalleri arasında yer alırken, Kroizer'in sözleri bu vicdanı yaralayan anlayışın açık ifadesi olarak değerlendiriliyor.

Müslümanların Dağınıklığı Siyonist Rejimi Güçlendiriyor

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise Müslümanların dağınıklığının siyonist rejime güç verdiği gerçeği. İslam dünyasının ortak bir duruş sergileyememesi, siyonist rejimin Filistin'deki katliamlarına devam etmesine ve bu tür skandal açıklamalara cesaret bulmasına neden oluyor.

Filistin Halkı Yalnız Değildir

Siyonist rejimin bu canice saldırılarına ve skandal açıklamalarına rağmen, Filistin halkı mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. İslam dünyasının ve vicdan sahibi tüm insanların Filistin halkına destek olması ve siyonist rejimin katliamlarına son vermesi için harekete geçmesi gerekiyor.