SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Altay Bayındır beklenirken bambaşka kaleci! Kara Kartal'ın '1 numaralı' bombası
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Altay Bayındır beklenirken bambaşka kaleci! Kara Kartal'ın '1 numaralı' bombası

Beşiktaş'ın yeni sezon için kaleyi Altay Bayındır'a teslim edeceği iddia edilirken, siyah beyazlıların gündeminde bambaşka bir kaleci olduğu öne sürüldü.

Yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta transfer yapılması beklenen mevkilerden birisi de kale... Ersin Destanoğlu ve kiralık olarak kadroya katılan Devis Vasquez'in sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması yönetimi şimdiden harekete geçirdi.

Kalede değişime gitmesi beklenen siyah beyazlılarda gündeme gelen ilk isim Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'dı. Ancak Beşiktaş'ın sürpriz bir file bekçisini transfer etmek için girişimlere başladığı ileri sürüldü.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş'ın kaleci transferindeki 1 numaralı hedefi Wolverhampton forması giyen Portekizli kaleci Jose Sa.

Haberde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da alınması için onay verdiği 33 yaşındaki eldiven için bonservis bedeli ödenmemesinin planlandığı kaydedildi. Tecrübeli kalecinin alacaklarına karşılık, bitmesine 1+1 yıl kalan sözleşmesini feshetmesini bekleyen Beşiktaş yönetimi, Sa'nın İngiliz kulübünden ayrılmasının ardından harekete geçecek.

+90 (553) 313 94 23