Dikkat! Uyku ilacı ebedi uykuya neden olmasın

YENİ AKİT/ANKARA

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, uyku ilaçları ve doğru kullanımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uykuyla ilgili sorunların sayısız kaynağı olabileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yertutanol, “Yetersiz fiziksel aktiviteden depresyona, alkol kullanımından fazla mavi ekran maruziyetine, çeşitli ilaçların kullanımından uyku apnesine, kaygı bozukluklarından kronik tıbbi hastalıklara (nörolojik, kardiyovasküler, solunumsal, endokrinolojik vs), bipolar bozukluktan vardiyalı işlerde çalışmaya varana kadar geniş bir yelpazede yer alan nedenlerden bahsetmek mümkündür. Bu kadar farklı etken görülebilmesi nedeniyle uyku sorunlarının tedavisi de değişkenlik göstermektedir. Tek bir uyku sorunu ve tek bir tedaviden bahsedilemez.” dedi.

Asıl psikiyatrik bozukluk tedavi edilmelidir

Uyku ilaçlarının ancak basit davranışsal önerilerle çözülmeyen uyku sorunlarının hızlı ve geçici tedavisinde ilgili hekimin önerisi ile kullanılması gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, “Zira uyku ilacı önerilen psikiyatrik durumların çoğunda, uyku bozukluğunun asıl nedeni mevcut psikiyatrik bozukluğun (depresyon, kaygı bozukluğu, bağımlılık, şizofreni, bipolar bozukluk gibi) ta kendisidir. Bu nedenle asıl psikiyatrik bozukluğun tedavi edilmesi uyku bozukluğunun da ortadan kalkmasını sağlar. Böylece sıklıkla, uyku ilaçlarının uzun süreli kullanılmasına gerek kalmaz.”diye konuştu.

Uyku ilaçları kişiye özel kriterlere göre verilir

Uyku ilacı kullanımında mutlaka uzmana başvurulmasının önemli olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, bilinçsiz ilaç kullanımına karşı uyarıda bulundu:

“Uyku ilaçları sinir sistemi üzerine etki eden ilaçlardır. Bu ilaçlar beynin uykuyla ilişkili alanlarındaki sinir hücrelerinin çalışma hızını yavaşlatarak ve beyindeki doğal kimyasalların düzeylerini değiştirerek etki yapmaktadır. Bu ilaçların etkilerinin başlama süreleri, etkilerini sürdürme süreleri ve etkilerinin sonlanma süreleri birbirinden farklılık göstermektedir. Kullanan kişinin genetik özellikleri, yaşı, başka ilaç kullanıyor olup olmadığı, başka bir tıbbi hastalığı olup olmadığı, alkol/madde bağımlılığı olup olmadığı, gebelik/emzirme durumu olup olmadığı, ağır bir işte çalışıp çalışmadığı, araç kullanıp kullanmadığı gibi birçok farklı özellik hekim tarafından değerlendirilerek ilaç seçimi yapılmaktadır. Tüm ilaçlarda olduğu gibi uyku ilaçlarında da yanlış ve bilinçsiz ilaç kullanımı faydadan çok zarara neden olabilmektedir.”