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Dikkat! Tırnak morarması hastalık habercisi olabilir

Tırnak morarması, tırnak yatağındaki rengin değişmesi ile meydana gelir? Peki, tırnak morarmasının nedenleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

26 Eylül 2018 Çarşamba 23:07
Dikkat! Tırnak morarması hastalık habercisi olabilir

Tırnak morarmasın da esas önemli olan tırnaktaki keratin dokusunun değişmesi değil, tırnak yatağındaki rengin değişmesidir. Tırnak, saydam bir renge sahip olduğun İçin  bu renk değişimi kolay bir şekilde fark edilir. Tırnaklarda renk değişmesinin bir sebebi olabilir ya da değişik hastalıkların habercisi de olabilir. Tırnaklarda oluşan morarmanın tıp dilindeki adı “ Siyanoz” olarak bilinmektedir. Morarma daha çok ayak tırnaklarında olur. Renk değişiminin yanında tırnakta kalınlaşma ve sertleşme problemleri meydana gelir.

TIRNAK MORARMASININ SEBEPLERİ

En sık görülen morarma nedenleri arasında darbe ve yaralanmalar gelmektedir. Tırnağın altında oluşan bir kanama tırnağın morarmasına yol açar. Parmağa alınan darbeler ve parmağın sıkışması morarmaya neden olur. En yaygın parmak yaralanmaları arasında;

El parmaklarının kapı aralığına sıkışması

Sert bir cisimle parmağın üzerine darbe gelmesi

Ayak parmağına ağır bir cisim düşmesi

Ev ayak parmaklarını sert bir yere dik bir şekilde çarpmak

Dikkatsiz yapılan spor aktiviteleri ve

Dar ayakkabılar ile yürümek

Tırnakta renk değişimlerine  yol açan bir diğer sebep ise tırnaklarda oluşan mantar çeşitleridir. Tırnak mantarı morarmaya çok nadir sebep olur. Tırnak morarmasına tırnak altında oluşan tümörlerde sebebiyet verebilir. Tırnağın uzaması ile birlikte morarma da ileri doğru gelmiyorsa bu durumda tırnak tümöründen şüphe edilmelidir. Melanoma adı verilen bu tümörlerin en belirgin özellikleri tırnakta renk farklılığı yaratmalarıdır. Bazı durumlarda tırnak morarması bazı hastalıkların habercisi olabilmektedir. Bu hastalıklar arasında;

Gümüş zehirlenmesi

Kalıtsal bir hastalık olan ve vücutta bakır birikmesi sonucu ortaya çıkan Wilson hastalığı

Raynaud Hastalığı

Septisemi

Astım

Anfizem

KOAH

Kronik bronşit ve

Kansızlık

TIRNAK MORARMASI TEDAVİSİ

Çoğu zaman moraran tırnak uzama ile ortadan kalkar. Yapılacak olan tedaviler renk değişimini ortadan kaldırmaktan ziyade daha ciddi hastalıkların çözümüne yöneliktir. Uygulanacak tedavi yöntemleri arasında;

Soğuk uygulama

Delme

Tırnağın alınması

Tümör tedavisi

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 23:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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