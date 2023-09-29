  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım Dikkat! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
Tarım

Dikkat! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Yeniakit Publisher
2023-09-29 14:59:00 -
Dikkat! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 67 milyon lira tarımsal destekleme ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 67 milyon lira tarımsal destekleme ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"1 milyar 67 milyon 297 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23