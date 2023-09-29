Dikkat! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 67 milyon lira tarımsal destekleme ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 67 milyon lira tarımsal destekleme ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Bakan Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"1 milyar 67 milyon 297 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."