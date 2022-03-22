Dikkat! Seyyar satıcılardan çay sahteciliği!

Alo 153 hattına gelen ihbarı değerlendiren Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, çay kutularının içerisine talaş doldurup satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bağlar ilçesinde cadde üzerinde seyyar olarak çay satan tezgahta inceleme yapan ekipler, paket içerisinde bir miktar çay, gramajı arttırmak için su bardağı ve geri kalanı çaya benzer toz çıktığını belirledi.

Paketleri imha eden zabıta ekipleri, satıcıyla ilgili cezai işlem uyguladı.

Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Ari, 7 pakette sahteciliği tespit ettiklerini söyledi.

Paketlerin üst kısımlarda iri çay tanelerinin bırakıldığını ifade eden Ari, şunları aktardı:

Kutunun altına doğru toza rastladık. Şehrin birçok noktasında bu çalışmamız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan da ricamız konuyla ilgili tespitleri halinde belediyemiz ALO 153 üzerinden zabıta ekiplerimize bilgi versinler. Bu, seyyar satıcıların kavşaklarda satmış olduğu çaylardır. Herhangi bir iş yerinde satışına rastlamadık.

Şebeke halinde satış yapılıyor

Orijinal çay ile sahtesi arasındaki farkı anlatan Ari, şunları kaydetti:

Üzerine sadece bir etiket yapıştırarak orijinale benzetilmiş vaziyete getirmişler. Şahısla yaptığımız görüşmede Diyarbakır'da ikamet ettiğini, şebeke halinde kişiler tarafından yapıldığını, şehrin birçok noktasında satışı yapıldığını beyan etti. Fiyat olarak şu anda piyasada normal seyyar satıcılar 100 liradan satıyorlar. 80 liraya kadar da indirim yapıyorlar. Orijinali ise 130 ile 150 lira arasında değişiyor.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler devam ediyor

Halkın sağlığını korumak için çalışmalarına devam eden ekipler bir taraftan da fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı da denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda toptancılar sitesinde faaliyet yürüten toptancılara yönelik denetim yaptı.

Başta Ayçiçek yağı, pirinç, mercimek, şeker ve un olmak üzere bazı temel gıda ürünlerinde stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla başlatılan denetimlerde ekipler, toptan gıda ürünü satan işyerleri ve depolarını kontrol etti.

Gıda ürünlerinin irsaliye ve faturalarını kontrol eden ekipler, tespit edilen aksaklıklarla ilgili tespit tutanağı yazarak iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyardı. (İLKHA)