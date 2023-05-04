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Siyaset Dikkat! Seçim yasakları bugün başlıyor
Siyaset

Dikkat! Seçim yasakları bugün başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-04 10:11:00 -
Dikkat! Seçim yasakları bugün başlıyor

14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili Genel seçimlerine 10 gün kala bugün bir kısım seçim yasakları başlıyor.

Buna göre oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım yapılamayacak.

Bu sürenin dışında yurt içinde yapılacak kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlarda; tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uyulması gerekecek.

Yurt dışında hiçbir şekilde kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlar yapılamayacak. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması gerekecek.

Bu kurallara aykırılığın tespiti halinde, ilgisi itibarıyla konu cumhuriyet başsavcılıkları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde uygulanacak olan yasakları da açıkladı.
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298 sayılı Kanun’un 79. ve 80. maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
YSK'nın kararlarına göre, saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.
Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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Uyanlara var uymayanlara yasak yok.
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