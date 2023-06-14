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Eğitim Dikkat! Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi...
Eğitim

Dikkat! Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi...

Yeniakit Publisher
2023-06-14 17:32:00 -
Dikkat! Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz'ta, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos'ta başlayacak.

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