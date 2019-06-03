0553 313 94 23

Dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 08:37
Dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Ankara, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:37
  1. Ardahan
  2. Sivas
  3. Kırklareli
  4. Kars
  5. Edirne
  6. Çankırı
  7. Çanakkale
  8. Artvin
  9. Ankara
  10. hava durumu
  11. sağanak yağış
  12. meteoroloji genel müdürlüğü
  13. hava tahmini
  14. meteroloji
  15. bugün hava nasıl olacak
  16. bugün hava nasıl istanbul
  17. son dakika
  18. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzincan ve Iğdır’da termometreler 35 dereceyi görecek
    1. Erzincan ve Iğdır’da termometreler 35..
    2. Çaykur Didi Stadyumu’nun ardından..
    3. Ramazan’ın son sahuruna tulum sesiyle..
    4. Sağlık Bakanlığından dev adım! ‘İzci’..
    5. Tatilin ikinci gününde ağır bilanço:..
    6. Dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı
    7. Kara yollarında durum
    8. MHP Eşme İlçe Başkanı ayağından vuruldu
    9. Bayramdan sonra tam gaz başlıyor.....
    10. Bakan Soylu: Canlarının nereden..
    11. İzmir'de çok sayıda göçmen yakalandı
    12. Ankara’da trafik kazası: 1 yaralı
    13. Pompeo’dan itiraf gibi açıklama… ‘Tek..
    14. ABD’nin skandalları sürüyor… Teröriste..
    15. Cumhurbaşkanı talimat verdi! Bayramda..
    16. MHP'li Başkana silahlı saldırı
    17. Kadıköy'de korkutan yangın
    18. Trump'tan 3 ülkeye sert tepki! Amaç..
    19. CHP'de kazan yine kaynıyor... Seçimden..
    20. Almanya'ya kaçan FETÖ'cünün iadesi..
    21. 3 belediyeye Türk başkan... Yüzde 65..
    22. Öz amcalarını canice öldürdürler
    23. Sakarya'da meydana gelen deprem..
    24. Korku filmi gibi! Önce bıçakladı ve..
    25. Tüm dünyanın gözü oradaydı... Ruhani:..
    26. 03.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    27. Öğrencilere iftar
    28. Yabancı uyruklu karı-koca birbirini..
    29. İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar:..
    30. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    BTK’dan devrim gibi karar! Hat aboneliklerine yeni düzenleme geliyor
    BTK’dan devrim gibi karar! Hat aboneliklerine yeni düzenleme geliyor