Dikkat! Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 5 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların salı günü Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.
Sağanak yağışa karşı uyarı
Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifadelerine yer verildi.
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