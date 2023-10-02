  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Dikkat! Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı
Yaşam

Dikkat! Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 16:38:00 -
Dikkat! Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 5 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların salı günü Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.

Sağanak yağışa karşı uyarı

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarı
Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarı

Gündem

Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 'Risk devam ediyor'
Meteoroloji'den yağış uyarısı! 'Risk devam ediyor'

Yaşam

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 'Risk devam ediyor'

Meteoroloji'den Ankara - İstanbul için şok edecek uyarı paylaşımı: Artık zaman kalmadı! Tedbir alın yoksa pişman olacaksınız
Meteoroloji'den Ankara - İstanbul için şok edecek uyarı paylaşımı: Artık zaman kalmadı! Tedbir alın yoksa pişman olacaksınız

Aktüel

Meteoroloji'den Ankara - İstanbul için şok edecek uyarı paylaşımı: Artık zaman kalmadı! Tedbir alın yoksa pişman olacaksınız

Meteoroloji'den Bitlis için uyarı!
Meteoroloji'den Bitlis için uyarı!

Yerel

Meteoroloji'den Bitlis için uyarı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23