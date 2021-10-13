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Gündem Dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Gündem

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Haftalık hava durumu raporunu yayımlayan Meteoroloji, İstanbul da dahil birçok ilde kuvvetli yağışın beklendiğini duyurarak uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 20:17:00 - 2021-10-13 20:17:40
Dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteorolojinin haftalık hava durumu raporuna göre birçok ilde çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan 14- 20 Ekim 2021 arası haftalık hava durumu raporunda şu ifadeler yer aldı:

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, hafta sonuna kadar 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan 5 günlük hava durumu tahminine göre, Perşembe günü Doğu Karadeniz ve Marmara'da Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Ege'de ise İzmir yağış alacak. Yapılan uyarıda 'Yurdun Batı Kesimleri Yeni Bir Yağışlı Sistemin Etkisine Giriyor!' ifadeleri yer aldı.

Perşembe yurdun batı kesimleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların Çanakkale ve Trakya çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul ve çevre illerde kuvvetli yağış

Cuma günü Yurdun batısı gökgürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. İstanbul ve çevre illerde yağış kuvvetli olacak. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de Cuma günü kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olcağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü yağışlar iç kesimleri de etkisi altına alacak. Ankara ve civarında kuvvetli yağış olması öngörülüyor.

 

 

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