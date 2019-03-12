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Dikkat! Meteoroloji saat verdi... Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı

Son dakika... Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların yağışlarla birlikte 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, sağanak yağmurdan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi

12 Mart 2019 Salı 06:32
Dikkat! Meteoroloji saat verdi... Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Adana, Osmaniye, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Mersin'in iç ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden başlayarak Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece saatlerinden başlayarak Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-60, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 11°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve zamanla il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 6°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -7°C, 5°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 06:32
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Bartın
  5. Zonguldak
  6. Tekirdağ
  7. Kastamonu
  8. İstanbul
  9. Mersin
  10. Çanakkale
  11. Bolu
  12. Balıkesir
  13. Adana
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