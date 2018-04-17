Dikkat! Fındık üreticileri uyarıldı

Son yıllarda fındıkta görülmeye başlanan hastalıklar arasında bulunan küllenme hastalığına karşı üreticileri uyaran Kemal Yılmaz, söz konusu hastalığın belirtilerinin ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üzerinde gösterdiğini hatırlattı.

Hastalığın rüzgarla taşınarak bitkiden bitkiye yayıldığını kaydeden Yılmaz, “Külleme hastalığında, yapraklardaki belirtiler yaprağın her iki yüzeyinde de oluşabilir. Hastalık etmeninin, yaprakların alt kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda üst kısımlarda renk açılımları, sarımsı beneklenme şeklinde lekeler oluşur. Daha sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrılmaya başlar ve vaktinden önce dökülürler.

Genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmakta; ilerleyen dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir. Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda kurumalar gözlenmektedir” dedi.

Küllenme hastalığının sıcaklıkların ani artmasına bağlı olarak Nisan ayı ortalarından itibaren görülmeye başlandığını aktaran Yılmaz, “Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise belirtiler görülmeden önce, çotanak bağlama döneminde, ilaçlamaya başlanır.

Bu hastalığa karşı etkili bir mücadele için çiftçilerin tavsiyelere uygun olarak 0-250 rakımdaki sahil kesimde 17 Nisan 2018 tarihinde, 250-500 metre rakım arasındaki orta kesimde 24 Nisan 2018 tarihinde, 500 metre rakım yukarısında olan yüksek kesimde ise 1 Mayıs 2018 tarihinde ilaçlamaya başlamaları gerekmektedir” bilgisini verdi.

Yılmaz, kimyasal mücadelenin iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılması gerektiğini de kaydederek, “Çisentili ve mevsim için anormal derecede sıcak olan günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalı, hiçbir şey yenilip içilmemeli, koruyucu maske gözlük ve eldiven mutlaka bulundurulmalıdır. İlaçlama bittikten sonra bütün vücudumuz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır” şeklinde konuştu.