Dikkat edilmesi gereken yollar belli oldu! İşte yurt genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 26 Ocak 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

İzmir Aydın otoyolunun 0-5.km.leri arasında (Aydın çevre yolu) ve bağlantı yollarında büyük üstyapı iyileştirme ve üstyapı teşkili işi kapsamında İzmir-Aydın istikameti GÜNEY-1 köprüsü Aydın-İzmir istikameti ve Aydın-İzmir istikameti KADIKÖY köprüsü derz betonu yenileme çalışmaları nedeniyle 26.01.2026 - 08.02.2026 tarihleri arasında şerit kapama yapılacaktır. ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır.

TEM Otoyolunun 0-3.km.leri arasında Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu kavşaklar arasında, kesimler halinde çalışılacak olup, şerit daraltma yapılarak trafik diğer şeritlerden verilecektir. Çalışmalar 17.07.2025 Perşembe günü Saat 21:00’da başlayacaktır. (Her gün akşam 21:00 ile sabah saat 06:00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır.)

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54.km.leri arasında 16.07.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Ödemiş-Kiraz yolunun 0-3.km.leri arasında 28.08.2025 tarihinden itibaren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, ulaşım Kiraz-Ödemiş istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Sinop-Samsun yolunun 32-35.km.leri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop bandında iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4.km.leri arasında (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59.km.leri arasında 30.10.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Zonguldak-Devrek DY Ayr-Çaycuma-Bartın yolunun 20-22.Km.leri arasındaki Ecekler Köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Bartın istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21 km. arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir yönü trafiğe kapatılacak olup trafik akışı diğer yönden çift yönlü sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Mardin yolunun 10-13.km.leri arasında arası eksen sağ yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım gidiş geliş olarak sağlanacaktır.