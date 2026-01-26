Fazla fazla görüyoruz üstelik... Eski pipetlerle yapabileceğiniz şaşırtıcı 5 şey

Eski pipetler eşit boylarda kesilerek karton veya metal bir kutunun etrafına yapıştırılabiliyor. Bu yöntemle hazırlanan kalemlikler, hem hafif hem de renkli bir masaüstü düzenleyici olarak kullanılabiliyor. Özellikle çocuk odaları ve çalışma masaları için pratik bir çözüm sunuyor.