Fazla fazla görüyoruz üstelik... Eski pipetlerle yapabileceğiniz şaşırtıcı 5 şey

Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Eski pipetlerle yapabileceğiniz şaşırtıcı 5 şey
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Eski pipetlerle yapabileceğiniz şaşırtıcı 5 şey

Çok fazla gördüğümüz bir yöntemler zinciri değil ama, bu metotları günlük hayatımızda bir hobiye dönüştürme şansımız artık elimizde...

#1
#1

Günlük hayatta sıkça kullanılan pipetler, tek kullanımlık olmalarının ardından genellikle çöpe atılıyor. Ancak uzmanlar ve çevre gönüllüleri, eski pipetlerin basit yöntemlerle yeniden değerlendirilerek hem tasarruf sağlanabileceğini hem de atık miktarının azaltılabileceğini belirtiyor. İşte eski pipetlerin değerlendirilmesi…

#2
#2

Plastik atıkların çevre üzerindeki etkisi her geçen gün daha fazla tartışılırken, evde kolayca uygulanabilecek geri dönüşüm fikirleri de öne çıkıyor. Eski pipetler, yaratıcı dokunuşlarla işlevsel ve dekoratif ürünlere dönüştürülebiliyor. İşte evde değerlendirilebilecek şaşırtıcı beş fikir...

#3
#3

Eski pipetler eşit boylarda kesilerek karton veya metal bir kutunun etrafına yapıştırılabiliyor. Bu yöntemle hazırlanan kalemlikler, hem hafif hem de renkli bir masaüstü düzenleyici olarak kullanılabiliyor. Özellikle çocuk odaları ve çalışma masaları için pratik bir çözüm sunuyor.

#4
#4

Pipetler küçük parçalar halinde kesilerek boncuk gibi kullanılabiliyor. İp veya misina yardımıyla dizilen pipet parçaları, bileklik ve kolye yapımında değerlendirilebiliyor. Bu yöntem, el becerisini geliştirmesi nedeniyle çocuklar için de eğitici bir etkinlik olarak görülüyor.

#5
#5

Eski pipetler düzleştirilip farklı şekillerde kesilerek fotoğraf çerçevelerinin kenar süslemelerinde kullanılabiliyor. Aynı zamanda duvar süsü veya masa dekoru olarak da değerlendirilebilen bu tasarımlar, düşük maliyetli dekorasyon alternatifi sunuyor.

#6
#6

Pipetler, kabloların dolaşmasını önlemek için pratik bir araç haline getirilebiliyor. Kablo, pipetin içinden geçirilerek saklanıyor. Bu yöntem özellikle kulaklık ve şarj kablolarının çantada karışmasını engelliyor.

#7
#7

Renkli pipetler kullanılarak şekil oluşturma oyunları hazırlanabiliyor. Pipet ve ip yardımıyla yapılan geometrik şekiller, çocukların hem el-göz koordinasyonunu hem de hayal gücünü destekliyor. Eğitimciler, bu tür geri dönüşüm temelli aktivitelerin farkındalık oluşturduğunu ifade ediyor.

