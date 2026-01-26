Ağzından çıkanı kulağı duymuyor! Bu nasıl İsmet İnönü seviciliği Özgür Özel

İsmet İnönü dönemindeki zulmü "modernlik" maskesiyle pazarlamaya kalkan Özel, Anadolu insanı bir lokma ekmeğe muhtaçken ve şeker karneyle dağıtılırken, İnönü’nün Almanca satranç dergilerine abone olmasını bir övünç kaynağı gibi sundu. Bir de üstüne "İsmet İnönü demek, şeker ve ekmeği karne ile almak demektir" diyerek Türkiye'nin kanayan yarasını övünç kaynağı olarak sunması da tepki çekti.

Milletin sofrasındaki ekmeği ve şekeri karneye bağlayarak halkı açlığa mahkum eden zihniyetin, Batı'nın dergileriyle teselli bulmasını yücelten bu sözler, CHP'nin halktan ne kadar kopuk olduğunu bir kez daha kanıtladı. Müslüman Türk milletinin en zor günlerinde "sefalet" ve "karne" ile anılan o dönemi Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli gibi gösteren Özel'in bu çıkışı, "Zulmü alkışlayan, maziyi de tanımaz" dedirtti.