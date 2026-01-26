Hainlerin inlerine kilit vuruluyor! Avrupa’da beslenen yılanlar tek tek temizlenmeye başladı

Yıllardır terör örgütlerine yataklık eden, paçavralarıyla yürüyüş yapmalarına göz yuman Avrupa şehirleri, artık bu barbarlığı taşıyamaz hale geldi. Taşkınlık çıkararak esnafın malına kasteden ve terör propagandasıyla halkı galeyana getirmeye çalışan terör yandaşlarının sınır dışı edilmesi için kapsamlı bir hukuki süreç başlatıldı. Sözde demokrasi maskesi altında bölücülük yapan bu hainlerin, birer birer kapı dışarı edileceği bildirildi.

Müslüman Türk milletinin huzuruna kastedenlere karşı atılan bu adım, Avrupa'daki terör yuvalarının dağıtılması adına kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Belçika makamları, şiddet olaylarına karışan ve terör örgütü PKK lehine slogan atanların oturma izinlerinin iptal edileceğini ve bu şahısların geldikleri yere geri gönderileceğini vurguladı.

Terörün diliyle konuşanların, medeni dünyada yerinin olmadığı gerçeği bir kez daha tokat gibi yüzlerine çarptı.