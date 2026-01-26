  • İSTANBUL
Hainlerin inlerine kilit vuruluyor! Avrupa’da beslenen yılanlar tek tek temizlenmeye başladı

Terör sevici Batı dünyası, nihayet kendi koynunda beslediği yılanların zehriyle tanıştı. Belçika’da taşkınlık çıkaran, sokakları savaş alanına çevirip çapulcular gibi ortalığı ateşe veren PKK yandaşları için yolun sonu göründü. Kandil’in piyonluğunu yaparak Avrupa’nın göbeğinde terör estiren ve kamu düzenini hiçe sayan bu güruh için Belçika hükümeti düğmeye bastı.

Yıllardır terör örgütlerine yataklık eden, paçavralarıyla yürüyüş yapmalarına göz yuman Avrupa şehirleri, artık bu barbarlığı taşıyamaz hale geldi. Taşkınlık çıkararak esnafın malına kasteden ve terör propagandasıyla halkı galeyana getirmeye çalışan terör yandaşlarının sınır dışı edilmesi için kapsamlı bir hukuki süreç başlatıldı. Sözde demokrasi maskesi altında bölücülük yapan bu hainlerin, birer birer kapı dışarı edileceği bildirildi.

 

Müslüman Türk milletinin huzuruna kastedenlere karşı atılan bu adım, Avrupa'daki terör yuvalarının dağıtılması adına kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Belçika makamları, şiddet olaylarına karışan ve terör örgütü PKK lehine slogan atanların oturma izinlerinin iptal edileceğini ve bu şahısların geldikleri yere geri gönderileceğini vurguladı.

Terörün diliyle konuşanların, medeni dünyada yerinin olmadığı gerçeği bir kez daha tokat gibi yüzlerine çarptı.

Yorumlar

Hüseyin Abdullah Volga

Deport edilenleri Türkiye'ye almamak lazım. Avrupa Türkiye'ye terörist ihraç edecek.

Selamı bey

Sakın ha. Türkiye depot edilenleri ülkemize alıp hapiste beslemesin. Bu hatayı kesinlikle yapmayalım.
