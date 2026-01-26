Akdeniz'de tekne faciası: Çok sayıda ölü var!

Malta basınında yer alan habere göre; Akdeniz'in Libya ile Malta arasında kalan bölgesinde, göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Kurtarılan bir kazazedenin ifadelerine dayandırılan haberde, Tunus’tan 22 Ocak’ta yola çıkan ve ertesi gün batan teknedeki 50 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Malta Silahlı Kuvvetleri de ticari bir yük gemisi tarafından kurtarılan kişinin tedavi edilmek üzere Malta'ya getirildiğini doğruladı.

{relation id:1976145 slug:'egede-can-pazari-dikili-aciklarinda-gocmen-botu-batti'}