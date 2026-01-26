  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Akdeniz'de tekne faciası: Çok sayıda ölü var!
Dünya

Akdeniz'de tekne faciası: Çok sayıda ölü var!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akdeniz'de tekne faciası: Çok sayıda ölü var!

Akdeniz'in Libya ile Malta arasında kesimde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Malta basınında yer alan habere göre; Akdeniz'in Libya ile Malta arasında kalan bölgesinde, göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Kurtarılan bir kazazedenin ifadelerine dayandırılan haberde, Tunus’tan 22 Ocak’ta yola çıkan ve ertesi gün batan teknedeki 50 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Malta Silahlı Kuvvetleri de ticari bir yük gemisi tarafından kurtarılan kişinin tedavi edilmek üzere Malta'ya getirildiğini doğruladı.

x

