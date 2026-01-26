Afyonkarahisar’daki ‘Sürgün’ yalanı çöktü

HABER MERKEZİ

Yeni Türkiye’nin çehresini kabul edemeyen eski Türkiye artıkları, Türkiye’nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’yı yıpratmak için akıl almaz iftiralara sarılmaya başladı. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’nde görev yapan Hüseyin Şenkul’un, 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin adayı Burcu Köksal’ı desteklediği gerekçesiyle “sürgün edildiği” yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kamuoyuna servis edilen bu söylemin tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı. Akit’in yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Şenkul’un İl Özel İdaresi’ndeki görev geçmişi, iddia edildiği gibi siyasi saiklerle yapılmış bir sürgün uygulamasını doğrulamıyor. Şenkul’un 01.02.2015 tarihinde Dinar İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nde kamyon şoförü olarak göreve başladığı, 2018 yılında ise Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü emrinde ilde çalıştığı öğrenildi. Kurumun vidanjör operatörü ihtiyacı doğrultusunda, tüm eğitim ve belge masrafları idare tarafından karşılanarak gerekli belgeyi alan Şenkul’un bu unvanla görevine devam ettiği belirtildi.

HER ŞEY USULLERİNE UYGUN

Yerel kaynakların aktardığına göre, 2021 ve 2023 yıllarında yapılan görev yeri değişiklikleri ise Şenkul’un kendi dilekçeleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Bu görevlendirmelerin, bazı haberlerde öne sürüldüğü gibi cezalandırma veya tek taraflı bir uygulama olmadığı, tamamen personelin talebi çerçevesinde yapılan rutin işlemler olduğu ifade edildi. 2024 yılında Sultandağı İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne yapılan görevlendirmenin hizmet ihtiyacına dayandığı, 21 Şubat 2025’te ise Çay İlçe Özel İdare Müdürlüğü Bakımevi’nde vidanjör operatörü bulunmaması nedeniyle Çay ilçesinde görevlendirme yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Son olarak 13 Ocak 2026 tarihinde Emirdağ İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nde yaşanan personel eksikliği sebebiyle Şenkul’un bu ilçeye görevlendirildiği kaydedildi. Tüm bu işlemlerin, İl Özel İdaresi bünyesinde görev yapan yaklaşık 400 personel için uygulanan yasal ve standart görevlendirme usullerine uygun şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR

Haberde yer alan “tehdit”, “istifa baskısı” ve “yönetici görüşmeleri” iddiaları da gerçeği yansıtmıyor. Ne İl Özel İdaresi yöneticileriyle ne İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüyle ne de Çay İlçe Özel İdare Müdürüyle iddia edildiği şekilde bir görüşmenin gerçekleşmediği, ilgili birim amirleri tarafından açıkça ifade edildi. Yerel kaynaklar ayrıca, İl Özel İdaresi bünyesindeki tüm işçi personelin İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde çalıştığını, yol, görev ve görevlendirme uygulamalarında yasalara aykırı tek bir işlemin bulunmadığını belirtiyor. Öte yandan söz konusu haberin, personelin Emirdağ İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne görevlendirilmesinin ardından gündeme getirilmiş olmasına dikkat çekiliyor.

Bu durumun, kamuoyunda “siyasi baskı” ve “mobbing” algısı oluşturma çabasının bir parçası olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Ortaya çıkan resmi kayıtlar ve kronolojik veriler, bazı medya organlarında yer alan “sürgün” ve “mobbing” iddialarının somut gerçeklerle örtüşmediğini, yürütülmek istenen algı operasyonunun boşa çıktığını gözler önüne seriyor.