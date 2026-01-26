  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Adli tıp raporuna karşı çıkmıştı: Steven Sadettin Saran özel klinikte yaptırdığı uyuşturucu testini neden açıklamıyor?
Aktüel

Adli tıp raporuna karşı çıkmıştı: Steven Sadettin Saran özel klinikte yaptırdığı uyuşturucu testini neden açıklamıyor?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adli tıp raporuna karşı çıkmıştı: Steven Sadettin Saran özel klinikte yaptırdığı uyuşturucu testini neden açıklamıyor?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran’ın, Adli Tıp Kurumu tarafından açıklanan "pozitif" uyuşturucu testi raporuna itiraz ederek özel bir klinikte yaptırdığı ikinci testin sonuçlarının hala kamuoyuyla paylaşılmaması, spor camiasında ve sosyal medyada geniş yankı bulmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran’ın, Adli Tıp Kurumu tarafından açıklanan "pozitif" uyuşturucu testi raporuna itiraz ederek özel bir klinikte yaptırdığı ikinci testin sonuçlarının hala kamuoyuyla paylaşılmaması, spor camiasında ve sosyal medyada geniş yankı bulmaya devam ediyor.

 

Olayın Geçmişi: Adli Tıp Raporu Ne Demişti?

Aralık 2025’te başlatılan bir soruşturma kapsamında, Sadettin Saran’dan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’nda incelenmiş; kan, idrar ve tırnak testleri negatif çıkarken, geriye dönük 90 günü kapsayan saç örneği incelemesinde "kokain" maddesine rastlandığı rapor edilmişti.

Başkan Saran, bu rapora sert bir dille itiraz ederek:

"Hayatım boyunca bu maddeyi kullanmadım, bırakın kullanmayı yakından görmüşlüğüm dahi yoktur. Gerçek bilimsel yöntemlerle elbet ortaya çıkacaktır."

açıklamasında bulunmuş ve doğruluğunu kanıtlamak üzere Şişli’deki özel bir laboratuvara giderek yeniden numune vermişti.

 

Kamuoyunda "Şeffaflık" Beklentisi

Aradan geçen süreye rağmen özel klinikten alınan sonuçların açıklanmaması, tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Saran’ın masumiyetini kanıtlama sözü verdiği bu testin akıbetini sorguluyor.

Sessiz Klinik: Testin yapıldığı özel klinik, hasta gizliliğini gerekçe göstererek herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Sosyal Medya Tepkileri: Fenerbahçe camiası içinde bir kesim başkana güvenini tazelerken, muhalif gruplar "Eğer sonuç negatif olsaydı çoktan ilan edilirdi" diyerek şüphelerini dile getiriyor.

Yönetim Sessiz: Fenerbahçe yönetim kanadı ise süreci "kişisel bir hukuk mücadelesi" olarak nitelendirip, resmi bir açıklama yapmıyor.

 

İstifa ve Kongre Tartışmaları

Saran, daha önce yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar görevinin başında kalacağını ve ardından Olağanüstü Genel Kurul’a gidileceğini duyurmuştu. Ancak bu test sonucunun üzerindeki "gizem perdesi" kalkmadığı sürece, kulüp üzerindeki baskının artması bekleniyor.

