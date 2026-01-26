Avrupalılar Coca-Cola içmiyor, McDonals'a gitmiyor! İşte nedeni

Trump’ın ticaret ve dış politika adımlarına tepki gösteren Avrupalı tüketiciler, ABD ürünlerine yönelik boykotu genişletirken, hareket Tesla’dan Netflix’e birçok şirketi etkilemeye başladı.

Trump yönetiminin gümrük tarifeleri ve siyasi gerilimlere yol açan politikalarına tepki olarak, Danimarka, Kanada, İsveç ve Fransa’da bu yılın başından itibaren ABD ürünlerini boykot etmeye yönelik giderek büyüyen bir halk hareketi ortaya çıktı. Bu hareket, tüketicileri yerel alternatiflere yöneltti ve Tesla, Coca-Cola ve Netflix gibi şirketleri etkiledi.

Boykotun yayılmasında özel mobil uygulamalar ve sosyal medya grupları önemli rol oynuyor. Danimarkalılar, ABD menşeli ürünleri tespit edip kaçınmak için “NonUSA” gibi uygulamaları kullanırken, Kanadalılar ABD ürünlerine ve ABD turizmine olan bağımlılıklarını azaltıyor.

Hareketin merkezinde Danimarka yer alıyor. Ülkede 95 binden fazla kişi boykot gruplarına katıldı. İsveç ve Fransa’da da daha küçük ölçekli ancak dikkat çekici benzer hareketler bulunuyor.

Danimarka’da, tüketicilerin ABD ürünlerinden kaçınmasına yardımcı olan uygulamaların indirilme oranı %1400 arttı. Bu uygulamalar, gıda, teknoloji ve eğlence gibi alanlarda yerel alternatiflere yönelmeyi teşvik ediyor.

Ayrıca “Akademiker Pension Fonu” gibi bazı yatırım kuruluşları, ABD devlet tahvillerindeki yatırımlarını geri çekmeye başladı.

Kanada’da ise “Kanada’yı Seç” kampanyaları öne çıktı. ABD’nin Kanada ürünlerine %25 gümrük vergisi uygulaması ve Kanada’nın “51. eyalet” olmasına dair söylemler sonrası, Kanadalılar ABD’ye seyahati boykot etmeye ve yerel ürünleri tercih etmeye yöneldi.

Boykotun en sık hedef aldığı markalar arasında Coca-Cola, Netflix gibi dijital yayın platformları, ABD yönetimiyle ilişkileri nedeniyle Tesla, talep düşüşü yaşayan McDonald’s yer alıyor. Bu şirketlerin Avrupa’daki satışlarında belirgin gerilemeler yaşandığı bildiriliyor.

Bu hareketi hükümetler değil, vatandaşlar yönetiyor. Amaç; ABD şirketlerine mali baskı uygulamak ve Washington yönetiminin gümrük tarifeleri ile dış politika adımlarına duyulan rahatsızlığı ifade etmek.

2025 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ankete katılan Avrupalıların %61’i ABD ürünlerini aktif olarak boykot ediyor. Bu eğilim, bazı ABD şirketlerinin kârlarında düşüşe yol açarken, Avrupalı yerel ürünlerin satışlarını artırdı.