  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı DMM kalleşliğe geçit vermiyor! ''DEAŞ'lı teröristlere destek'' iddiası yalanlama Terör devleti İsrail geri adım atmak zorunda kaldı "Trump neye güveniyor?" Diyarbakır'da sıcak gelişme! Uçak seferleri iptal edildi Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Suriye'ye yardım eli Terör örgütü YPG rahat durmuyor Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı Kadıköy’de Kazanan Yok AFAD duyurdu! Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Ekonomi Avrupalılar Coca-Cola içmiyor, McDonals'a gitmiyor! İşte nedeni
Ekonomi

Avrupalılar Coca-Cola içmiyor, McDonals'a gitmiyor! İşte nedeni

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupalılar Coca-Cola içmiyor, McDonals'a gitmiyor! İşte nedeni

Trump’ın ticaret ve dış politika adımlarına tepki gösteren Avrupalı tüketiciler, ABD ürünlerine yönelik boykotu genişletirken, hareket Tesla’dan Netflix’e birçok şirketi etkilemeye başladı.

Trump’ın ticaret ve dış politika adımlarına tepki gösteren Avrupalı tüketiciler, ABD ürünlerine yönelik boykotu genişletirken, hareket Tesla’dan Netflix’e birçok şirketi etkilemeye başladı.

Trump yönetiminin gümrük tarifeleri ve siyasi gerilimlere yol açan politikalarına tepki olarak, Danimarka, Kanada, İsveç ve Fransa’da bu yılın başından itibaren ABD ürünlerini boykot etmeye yönelik giderek büyüyen bir halk hareketi ortaya çıktı. Bu hareket, tüketicileri yerel alternatiflere yöneltti ve Tesla, Coca-Cola ve Netflix gibi şirketleri etkiledi.

Boykotun yayılmasında özel mobil uygulamalar ve sosyal medya grupları önemli rol oynuyor. Danimarkalılar, ABD menşeli ürünleri tespit edip kaçınmak için “NonUSA” gibi uygulamaları kullanırken, Kanadalılar ABD ürünlerine ve ABD turizmine olan bağımlılıklarını azaltıyor.

Hareketin merkezinde Danimarka yer alıyor. Ülkede 95 binden fazla kişi boykot gruplarına katıldı. İsveç ve Fransa’da da daha küçük ölçekli ancak dikkat çekici benzer hareketler bulunuyor.

 

Danimarka’da, tüketicilerin ABD ürünlerinden kaçınmasına yardımcı olan uygulamaların indirilme oranı %1400 arttı. Bu uygulamalar, gıda, teknoloji ve eğlence gibi alanlarda yerel alternatiflere yönelmeyi teşvik ediyor.

Ayrıca “Akademiker Pension Fonu” gibi bazı yatırım kuruluşları, ABD devlet tahvillerindeki yatırımlarını geri çekmeye başladı.

Kanada’da ise “Kanada’yı Seç” kampanyaları öne çıktı. ABD’nin Kanada ürünlerine %25 gümrük vergisi uygulaması ve Kanada’nın “51. eyalet” olmasına dair söylemler sonrası, Kanadalılar ABD’ye seyahati boykot etmeye ve yerel ürünleri tercih etmeye yöneldi.

Boykotun en sık hedef aldığı markalar arasında Coca-Cola, Netflix gibi dijital yayın platformları, ABD yönetimiyle ilişkileri nedeniyle Tesla, talep düşüşü yaşayan McDonald’s yer alıyor. Bu şirketlerin Avrupa’daki satışlarında belirgin gerilemeler yaşandığı bildiriliyor.

Bu hareketi hükümetler değil, vatandaşlar yönetiyor. Amaç; ABD şirketlerine mali baskı uygulamak ve Washington yönetiminin gümrük tarifeleri ile dış politika adımlarına duyulan rahatsızlığı ifade etmek.

2025 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ankete katılan Avrupalıların %61’i ABD ürünlerini aktif olarak boykot ediyor. Bu eğilim, bazı ABD şirketlerinin kârlarında düşüşe yol açarken, Avrupalı yerel ürünlerin satışlarını artırdı.

Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım
Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım

Gündem

Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım

İsrail'e uluslararası boykot kıskacı!
İsrail'e uluslararası boykot kıskacı!

Ekonomi

İsrail'e uluslararası boykot kıskacı!

Grönland tartışması futbola sıçradı! Dünya Kupası'nın boykot edilmesi gündemde
Grönland tartışması futbola sıçradı! Dünya Kupası'nın boykot edilmesi gündemde

Dünya

Grönland tartışması futbola sıçradı! Dünya Kupası'nın boykot edilmesi gündemde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

avrupa kore japonya tayvan???

bu ülkeler savunma askeri yönden amerikaya bağlı ülkeler 1945 den bu yana boykot yapsalarda yapmasalarda amerikaya mahkumlar <<<
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23