CHP’li Keçiören Belediyesi’nde ‘dayak takımı’ kurmuşlar! Makam odasında öldüresiye dayak

SEBAHATTİN AYAN

Belediyeleri talan eden CHP’li yöneticiler, şimdi de personeline şiddet uygulamaya başladılar. Türkiye İmamoğlu’nun mega projem dediği ve adeta Epstein adasına dönen İBB kreşlerindeki taciz ve şiddet olaylarıyla çalkalanırken benzer bir skandal da Ankara Keçiören’de patlak verdi. CHP’li Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Turgut ile Zabıta Müdürü Mahmut Kaya’nın, Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında konuştukları iddiasıyla belediye personeli Mustafa Gümüş ve şirket personeli Mehmet Özkan’ı, başkanın umrede bulunmasını fırsat bilerek darp ettirdi. Belediye binasında bir izinli olduğu halde çağrılan mağdurlar Mustafa Gümüş ve Mehmet Özkan, Başkan Yardımcısı Tolga Turgut ile Zabıta Müdürü Mahmut Kaya’nın odaya çağırdığı üç kişi tarafından “öldüresiye” darp edildi. Aldıkları darbeler sonucu her iki mağdurun da ağız ve burun bölgeleri patlarken, vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi hasarlar oluştu. Mağdurlar olayın ardından paylaştıkları videoda hastaneye giderek darp raporu aldıklarını ve şikayetçi olduklarını belirtti.

SÖZLEŞME SÖZDE KALDI

Öte yandan sözde “Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi” ile belediyelerde personele yönelik şiddetin önüne geçeceklerini iddia eden CHP’liler, gelinen noktada çalışanlara yönelik şiddeti adeta alışkanlık hâline getirdi. Geçtiğimiz yıllarda İzmir’in CHP’li Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’in, belediyede görevli bir nikâh memurunu darp ederek burnunu kırarken, Denizli’nin CHP’li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla’nın ise görev tanımı dışındaki işlerde çalıştırılmalarına itiraz eden zabıta memurlarına sopa ile saldırmıştı. Konuyla ilgili gazetemize konuşan uzmanlar, CHP’nin adeta kriminal bir partiye dönüştüğünü vurgularken tek parti zihniyetinin yeniden hortladığını belirtti.

ESKİ GÜNLERİNİ ÇOK ARAYACAK

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Av. Mustafa Kemal Çiçek ise, şunları söyledi: “’Keçiören’de A takımı var’ diyerek siyaset yapanlar, kafalarında tasarladıkları A (dayak) takımını belediye binasının içine kadar sokmuş durumda. Dün umreye gidip tövbe ettiğini söyleyenlerin, bugün kul hakkına girmesi ise ayrı bir çelişki olarak karşımızda duruyor. Ankara’nın güzide ilçesi Keçiören, görünen o ki eski ve güzel günlerini daha çok arayacak. Makam odalarında personelin darp edildiği bir ilçeden söz ediyoruz. 12 bin çöp tenekesi, milyon ödüllü çörek yarışmaları dışında kayda değer icraat üretmeyen belediye yönetiminin, en önemli ‘başarısı’ ise CHP’li tabanı memnun etmeye yönelik sembolik hamleler olarak öne çıkıyor. Altı ok (taşlar) tasvirli heykeller, Kâbe pozları, Atatürk heykeli, Bozkurt heykeli… Kendi aklınca herkesi kucakladığını düşünen bu anlayış, peki parkların içindeki diğer tarihi alanları, yapıları ve Keçiören’in gerçek değerlerini kimin eseri olarak görüyor?

Sembol siyasetiyle örtülmeye çalışılan bu trajikomik tablo, Keçiören’in asıl ihtiyacının heykeller değil; adalet, liyakat ve çalışanına saygı duyan bir yönetim anlayışı olduğunu açıkça gösteriyor.”