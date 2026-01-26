Evdeki hava dışarıdan 500 kat daha kirli: DSÖ bir bir açıklıyor...

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) paylaştığı verilere göre, hava kirliliği her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor. Hava kirliliğinin dışarıda olduğunu düşünen birçok kişinin aksine asıl kirli hava evin içerisinde. Temizlik ürünlerinden çıkan kimyasallar, yetersiz havalandırma, banyo ve duvarlarda oluşan küf mantarları, pişirilen yemeğin dumanı ve nem, iç ortam hava kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.