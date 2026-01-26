  • İSTANBUL
Evdeki hava dışarıdan 500 kat daha kirli: DSÖ bir bir açıklıyor...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Evdeki hava dışarıdan 500 kat daha kirli: DSÖ bir bir açıklıyor...

Evdeki hava dışarıdan 500 kat daha kirli teşhisini araştırmalar ortaya koyuyor.

#1
Foto - Evdeki hava dışarıdan 500 kat daha kirli: DSÖ bir bir açıklıyor...

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) paylaştığı verilere göre, hava kirliliği her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor. Hava kirliliğinin dışarıda olduğunu düşünen birçok kişinin aksine asıl kirli hava evin içerisinde. Temizlik ürünlerinden çıkan kimyasallar, yetersiz havalandırma, banyo ve duvarlarda oluşan küf mantarları, pişirilen yemeğin dumanı ve nem, iç ortam hava kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

#2
Foto - Evdeki hava dışarıdan 500 kat daha kirli: DSÖ bir bir açıklıyor...

Zaten yapılan araştırmalar da bazı evlerin dış ortama göre 100 ila 500 kat daha kirli hava içerdiğini ortaya koyuyor.

#3
Foto - Evdeki hava dışarıdan 500 kat daha kirli: DSÖ bir bir açıklıyor...

Evdeki kirli hava, özellikle çocuklar, yaşlılar, solunum hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için risk oluşturuyor.

#4
Foto - Evdeki hava dışarıdan 500 kat daha kirli: DSÖ bir bir açıklıyor...

Alınabilecek önlemlerle evdeki kirli hava azaltılabilir. Pencerelerin düzenli açılması, doğal içerikli temizlik ürünlerinin tercih edilmesi ve nemin kontrol altında tutulması, iç hava kalitesini iyileştirebilir. Bireysel olarak alınacak önlemler önemli ancak bu konuda toplumsal farkındalık ve iş birliği de büyük önem taşıyor.

