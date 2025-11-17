Dikkat dağıtmak için ne yapacaklarını şaşırdı! CHP’lilerden şimdi de korsan stüdyo

Son olarak CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TRT önünde korsan stüdyo kurarak, “Milletin sesi duyulsun diye kurulmuş televizyon milletin derdini anlatmıyor! Kamu yayıncılığı için kurulmuş kurum, saray yalancılığı yapıyor! TRT, siyah beyaz yayın yap onurlu yaşa” dedi.

“TRT'NİN ÜSTÜNE VURMAYA GELDİM”

“Ben bugün fişi söküp geri takmaya geldim. Ben bugün tabir yerindeyse TRT'nin üstüne vurmaya geldim” diyen Akdoğan şunları söyledi: “Biz çocukken ne yapılıyordu. Televizyonda bir arıza varsa fiş çekilip geri takılıyordu ki çalışsın diye. Ben TRT'nin fişini söküp takmak istiyorum, ben TRT'nin üstüne vurmak istiyorum ki TRT çalışsın diye. Babamızın evinde dedemize küfrettirmeyeceğiz. Milletin sesi duyulsun diye kurulmuş televizyon milletin derdini anlatmıyor! Kamu yayıncılığı için kurulmuş kurum, saray yalancılığı yapıyor! TRT, siyah beyaz yayın yap onurlu yaşa”

10 KASIM’DA VALS YAPAN EKREM’İ UNUTUP TRT’Yİ HALAYLA SUÇLADI!

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü lideri olarak İBB’deki yolsuzluklardan yargılanan CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 10 Kasım’da düzenlenen Atatürk’ü anma töreninde eşiyle birlikte yaptığı vals hala akıllardayken TRT’yi eleştiren Umut Akdoğan; “Gazinin ölüm günü stüdyoda halay çektiren TRT benim için yok hükmünde. TRT'ye çıkacağım dediğim dakikalarda Alişan'la Hayata Gülümse programı var. Ben hayata gülümseyemiyorum. Ben 86 milyonun vatandaşın hayata gülümsemesini istiyorum. Kanalı kuran, parayı veren millet ama yalanı duyan da millet. Bu yalan da şöyle bir şey var; ya aynı cümleleri farklı kişiler söylüyor ya da aynı cümleleri aynı kişiler söylüyor. TRT Haber'de bir program başlamış ve tam 42 hafta sürmüş. 22 haftası AKP'li siyasetçiler çıkmış. Kalan 20 hafta da diğer partilere mi bölüştürüldü? Hayır efendim. 42 haftanın 22 haftası AKP'liler çıkmış diğer haftalarda da AKP'ye yakın sendikacılar, akademisyenler çıkmış. insaf, merhamet! Adem ahlaka, adaba uygun değil. Hiç değilse hukuka uygun olmasa da kanuna uygun olsun. Burada öyle bir yönetim anlayışı var ki buraya gelmeden önce konuştuğum RTÜK üyemizden aldığım bilgiyi söylüyorum. Bir RTÜK üyesi TRT Genel Müdüründen randevu ister de o korkak vermez mi? Olur da bir daha genel müdür atanamazsam diye... Atanama, onurunla yaşa kardeşim! TRT Genel Müdürüne soruyorum. Mutlaka izliyordur, iki gündür panikteler. Babadan torpilli gel otur. Burada televizyonculuktan yetişmiş onlarca kişi TRT'den atılsın. İngiltere'de de BBC, Almanya'da da DW bu işi yapıyor. Adabı olan bunu yapmaz. Güney Kore'de devlet televizyonu başındaki kişi iki sene kalıyor. İki sene sonunda kar mı etmiş, zarar mı etmiş bakılıyor. Zarar edildiyse gidiyor. Bu kurumda ekmek elden su gölden... TRT gelirlerinin yüzde 70'inin vatandaş cebinden veriyor. Telefon alıyorsunuz, telsiz alıyorsunuz, kulak alıyorsunuz hepsinde buraya para veriyorsunuz. Aldığınız her şey de buraya para veriyorsunuz. Yüzde 70'i böyle toplandı. Yüzde 30'u da kamuya ait kurumların buraya verdiği reklamlardan. Buraya geçen sene 32 milyar para gelmiş! Verin 32 milyarı Hakkı abi de yönetir burayı, o da televizyon izliyor” ifadelerini kullandı.

