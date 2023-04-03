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Gündem Dikkat çekti! İşte ilk Togg'un plakası
Gündem

Dikkat çekti! İşte ilk Togg'un plakası

Yeniakit Publisher
2023-04-03 17:51:00 -
Dikkat çekti! İşte ilk Togg'un plakası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen Togg'un 34 EE 2071 plakası dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Plaka ise hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de Malazgirt'in yansıyan tarihi. 2071 bizim için ayrı bir vizyon olacak." dedi.

Teslim edilmek üzere Külliye'ye getirilen 'Gemlik' rengi Togg'un plakalığına cumhurbaşkanlığı forsu takıldığı görüldü.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilen 'Anadolu' rengindeki Togg'un 34 EE 2071 plakası dikkat çekti.

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Yorumlar

Ahmet

C.B lıgı makamına verilen ucretsizdir .Digeride mı ücretsiz merak ettim?

Kul

34 EE 2071..istanbul emine Erdoğan hedef 2071 .hayırlı olsun.
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