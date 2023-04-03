Dikkat çekti! İşte ilk Togg'un plakası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen Togg'un 34 EE 2071 plakası dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Plaka ise hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de Malazgirt'in yansıyan tarihi. 2071 bizim için ayrı bir vizyon olacak." dedi.
Teslim edilmek üzere Külliye'ye getirilen 'Gemlik' rengi Togg'un plakalığına cumhurbaşkanlığı forsu takıldığı görüldü.
Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilen 'Anadolu' rengindeki Togg'un 34 EE 2071 plakası dikkat çekti.