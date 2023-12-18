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Dünya Dikkat çeken zamanlama! ABD ile Finlandiya'dan savunma anlaşması
Dünya

Dikkat çeken zamanlama! ABD ile Finlandiya'dan savunma anlaşması

Yeniakit Publisher
2023-12-18 22:37:00 -
Dikkat çeken zamanlama! ABD ile Finlandiya'dan savunma anlaşması

Bir süredir Rusya tarafından sınır güvenliğinin tehdit edildiğini açıklayan Finlandiya, ABD ile savunma anlaşması imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington D.C'de Finlandiya ile savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Blinken, başkentte, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen’in de hazır bulunduğu, iki ülke arasında imzalanan "Savunma İşbirliği Anlaşması" töreninde konuştu.

NATO’nun, 75 yıllık tarihinde en büyük, en güçlü ve en birlik içinde olduğu dönemi geçirdiğini söyleyen Blinken, bunda Finlandiya’nın NATO'ya dahil olmasının küçümsenemeyecek bir katkısı olduğunu ve yakında İsviçre’nin de katılımını beklediklerini ifade etti.

Blinken, Finlandiya’nın Ukrayna’ya, Rusya ile devam eden savaşında 2 milyar dolardan fazla savunma desteği sağladığına işaret ederek, “Bugün imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması ile güvenlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Ordularımız daha verimli ve etkili bir şekilde işbirliği yapabilecek.” dedi.

Finlandiya ile imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması'nın, ABD’nin transatlantik güvenliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı çabalarının son örneği olduğuna dikkati çeken Blinken, Avrupa kıtasının her yerinde güvenlik ve istikrarı sağlayan bir ağ oluşturduklarını kaydetti.
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, iki ülkenin sadece stratejik değil, aynı zamanda önemli iki ticari ortak olduğunu aktararak, NATO üyeliğinin yanı sıra yeni imzalanan anlaşma ile ABD ile her alandaki işbirliğini daha üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Finlandiya Savunma Bakanı Hakkanen de ülkesinin savunma alanında yatırım yapmaya devam ettiğini, ilgili yeni anlaşmanın askeri, güvenlik, savunma konularında ABD ile birlikte hareket etme yeteneklerini önemli ölçüde artıracağını vurguladı.

Kaynak: AA

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