Dikkat çeken uyarı: Tehdit etme girişimleri felakete dönüşebilir

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), ABD Başkanı Joe Biden'in Rusya hakkındaki açıklamalarının Moskova ve Pekin'i zorunlu ittifaka ittiğini, bu ittifakla olası bir çatışmanın Washington için bir felakete dönüşebileceğini yazdı.

Dergide yayınlanan makalede, ABD Başkanı Joe Biden'in Rusya hakkında kullandığı hasmane açıklamalarına değinildi ve söz konusu açıklamaların Moskova ve Pekin'i zorunlu ittifaka ittiği, bu ittifakla girilebilecek bir çatışmanın Washington için bir felaketle sonuçlanabileceği öngörüldü.

Biden'ın Kongre'de yaptığı konuşmada Rusya ile ipleri germeye çalışmadığı, fakat olası bir çatışmanın Moskova için sonuçları olacağını ve bir yandan da iki ülkenin ortak çıkarları adına işbirliği yapabileceğini söylediği dikkat çekilen yazıda, Biden'in bu sözlerle Rusya lideri Vladimir Putin'e 'son bir uyarıda' bulunduğu kaydedildi.

İlişkilerin kötüleşmesi durumunda ABD'nin hem Rusya, hem de Çin ile 'iki cephede savaşması' gerekeceğini vurgulayan yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Biden yönetimi, Moskova ve Pekin ile değer çatışması politikasına hazırlandığı için Washington, ABD-Çin-Rusya stratejik üçgeninin temelinde yatan jeopolitik riskleri gözden kaçırmamalı."

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Rus lidere üçüncü bir ülkede yüz yüze görüşme düzenlemeyi önermişti. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşebileceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın görüşme önerisine sıcak baktığını ve incelediğini belirtirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Putin - Biden arasındaki olası zirvenin Washington'un atacağı adımlara bağlı olduğunu ifade etmişti.