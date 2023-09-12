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Dünya Dikkat çeken Türkiye analizi! 'Erdoğan bize ders veriyor'
Dünya

Dikkat çeken Türkiye analizi! 'Erdoğan bize ders veriyor'

Yeniakit Publisher
2023-09-12 17:05:00 -
Dikkat çeken Türkiye analizi! 'Erdoğan bize ders veriyor'

İsrail'in en çok okunan gazetelerinden Haaretz'te yazan Zvi Bar'el, Türkiye ve İsrail'i karşılaştırdığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atarak Erdoğan'ın İsrail'e ders verdiği belirtti.

Ankara ve Tel Aviv yönetimi arasında son dönemde kopuk olan ilişkiler yeniden filizlenirken, İsrail'in çok okunan gazetelerinden Haaretz'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir analiz yer aldı.

Gazetede kalem oynatan isimlerden köşe yazarı Zvi Bar'el, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e ders verdiğini ve kendisinin çizdiği sınırı kimsenin geçmesine izin vermediğini belirtti.

"Erdoğan'ın açıklamaları İsrail'e ders niteliğinde"

"Erdoğan İsrail'e Liberalizm Dersi Veriyor" başlıklı yazısında insan haklarını önemsemeyen Tel Aviv yönetimine ağır eleştirilerde bulunan Zvi Bar'el, Erdoğan'ın açıklamalarının ise İsrail'e ders niteliğinde olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşırı milliyetçili ve faşizm ile tavizsiz milliyetçilik arasındaki sınırın nerede olduğunu çok iyi bildiğinin belirten İsrailli yazar, Erdoğan'ın bu çizgiyi bizzat kendisinin çizdiğine ve kimsenin bu sınırı geçmesine izin vermediğine vurgu yaptı.

Türkiye ve İsrail'in farkını yazdı

Türkiye'nin İsrail'den farklı olarak Suriyeli mültecilere kucak açtığı belirtilen analizde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyesi olduğu ve çıkan kararlara saygı gösterdiği belirtilerek, sığınmacılar için Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan güvenli bölgelere dikkat çekildi.
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"İsrail Batı'dan hızla kopuyor"

İsrail'de, uluslararası hukukun devletin düşmanı olarak görüldüğü belirtilen analizde Tel Aviv'in Batı dünyasından hızla uzaklaştığına vurgu yapılarak 'İsrail ve Avrupa'nın değerleri artık aynı değil ve İsrail'in siyasi kültürü Batı galaksisinden hızla kopuyor' denildi.

Bu durumun Türkiye İsrail ilişkilerini de etkileyebileceği belirtildi.

"Netanyahu Erdoğan'ı sadece kıskanabilir"

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenada attığı adımları sık sık öven İsrailli yazar Zvi Bar'el daha önce de "Netanyahu Erdoğan'ı sadece kıskanabilir" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

Söz konusu analizde; "Netanyahu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi de içerecek olan Türkiye ziyaretini ertelemeseydi, gıpta edilecek bir liderle karşılaşacaktı." ifadelerine yer verilmişti.

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