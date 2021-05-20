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Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Bizim için çok önemli

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Türkiye ve Japonya'nın çok eskiye dayanan dostluk ilişkileri bulunduğunu söyleyerek "Türkiye ve Japonya ilişkileri bizim için çok önemli" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:50:00 -
Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Bizim için çok önemli

Büyükelçi Suzuki'yi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Suzuki'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye ve Japonya'nın çok özel ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

İki ülke arasında herhangi bir ihtilafın olmadığının altını çizen Karagöz, "İş birliğimizi geliştirmeliyiz, bu potansiyele sahibiz." dedi.

Karagöz, AA ile Japon medyası arasında yeni bir diyaloğun başlatılacağını belirterek "İki ülke arasındaki bazı sosyal projeleri desteklemeli ve kültürel mirasa daha fazla odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Serdar Karagöz ayrıca Japon kültürünü Türk halkına anlatmak gerektiğini belirtti.

"Türkiye ve Japonya ilişkileri bizim için çok önemli"

Büyükelçi Suzuki de Türkiye ve Japonya'nın çok eskiye dayanan dostluk ilişkileri bulunduğuna işaret ederek "Türkiye ve Japonya ilişkileri bizim için çok önemli. Bu ilişkileri kültür ve sosyal dayanışma konularında geliştirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Türkiye ve Japonya'nın ortak bakış açılarına sahip olduklarını da belirten Suzuki, "İki ülke arasındaki bu olumlu algıdan yararlanmalı ve iş birliğimizi daha da arttırmalıyız." dedi.

İki ülkenin karşılıklı olumlu bir anlayış içinde olduğunu vurgulayan Suzuki, iki ülke halklarının bire bir bağlarının güçlendirilmesini arzu ettiklerini kaydetti. Suzuki, iki ülkenin medya kuruluşları arasında daha fazla iş birliği yapılmasının iyi olacağını da vurguladı.

 

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