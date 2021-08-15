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Ekonomi Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Birlikte yeni ufuklara doğru yol alabiliriz
Ekonomi

Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Birlikte yeni ufuklara doğru yol alabiliriz

Türkiye'nin tarım, maden ve turizm sektörlerinde engin bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, "Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanarak iki ülke arasındaki bu alanlarda iş birliğini genişletip yeni ufuklara doğru yol alabiliriz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 07:25:00 -
Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Birlikte yeni ufuklara doğru yol alabiliriz

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cezayir ve Türkiye arasında stratejik bir iş birliğinin söz konusu olduğunu belirten Lamamra, iki ülkenin cumhurbaşkanları Abdulmecid Tebbun ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelmeleri ve anlaşmaları neticesinde bu durumun meydana geldiğini aktardı.

Lamamra, cumhurbaşkanları tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu hedeflere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Türkiye ve Cezayir'in vizyonu geniş bir ortaklık yürüttüğünü vurgulayan Lamamra, birçok sektörde yatırımlar yapıldığına, iki ülkenin ekonomik imkanlarının ve potansiyelinin fazla olduğuna dikkati çekti.

Lamamra, iş birliğinin tarım, maden ve turizm gibi iş kollarında ilerletilebileceğinin altını çizerek, "Türkiye, bu üç sektörde engin tecrübeye sahip bir ülke. Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanarak iki ülke arasındaki bu alanlarda iş birliğini genişletip yeni ufuklara doğru yol alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tek arzumuz bağımsız Filistin'in bir an önce kurulması"

Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi çerçevesinde Cezayir ve Türkiye'nin çabalarını uluslararası arenada birlikte devam ettirme arzusu içinde olduğunu vurgulayan Lamamra, dünyada çözümlerin üretilmesi, gerginliklerin azaltılması ve yok edilmesi konusunda ortak çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Lamamra, bu çerçevede Filistin meselesinin başlıca konulardan biri olduğuna ve Cezayir ile Türkiye'nin bu konudaki görüşlerinin uyuştuğuna dikkati çekerek, "Tek arzumuz başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması" ifadelerini kullandı.

Lamamra, Cezayir ve Türkiye'nin bu konuda ortak arzuyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

 

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