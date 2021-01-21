Dikkat çeken sözler: Türkiye'nin koşulsuz desteği büyük moral verdi

KKTC Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi kabul etti. Meclis Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kabul, Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Sennaroğlu, göreve gelmesinin hemen ardından Türkiye'den gelen nazik mesajlar için Büyükelçi Başçeri nezdinde Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındığında zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Sennaroğlu, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin bu süreçteki koşulsuz desteğinin kendilerine büyük moral verdiğini vurguladı.

Sennaroğlu, Kovid-19 aşılarının KKTC'ye gelmesi ve ekonomik olarak son dönemlerde yapılan katkıların Kıbrıs Türk halkı için öneminin büyük olduğuna dikkati çekerek, ilerleyen süreçte TBMM ile ilişkiler başta olmak üzere Türkiye'nin kurumlarıyla iş birliğinin artarak devam edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Büyükelçi Başçeri de Sennaroğlu'nun göreve başlaması dolayısıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, bütçe maratonunun olduğu yoğun bir dönemde kabulü için kendisine teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın selamlarını ileten Başçeri, "Başkanlık döneminizin Kıbrıs Türk halkı ve KKTC için hayırlara vesile olmasını umuyorum." dedi.