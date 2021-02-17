  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dikkat çeken sözler: Türkiye ABD TIR’larını vursun
Gündem

Dikkat çeken sözler: Türkiye ABD TIR’larını vursun

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’ye gönderdiği TIR’ların Türkiye tarafından vurulabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 21:02:00 -
Dikkat çeken sözler: Türkiye ABD TIR’larını vursun

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’ye gönderdiği TIR’ların Türkiye tarafından vurulabileceğini belirtti.

İsrail'in İran'a, Irak'a, Lübnan'a saldırdığını, uçak kaldırıp İran hedeflerini, malzeme taşıyan araçlarını, depolarını vurduğunu ifade eden Pekin, Türkiye'nin de bunu yapabileceğini, çünkü terörle mücadele edildiğini söyledi.

Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye'ye saldırılar yapıldığını dünyanın bildiğini kaydeden Pekin, İsrail'in tehditin nereden geliyorsa vurduğunu belirterek terör TIR'larının vurulabileceğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eren

Çok çok doğru bir söz. Ne pahasına olursa olsun vurulmalı.
  • Yanıtla

Aziz Metin

Aslında çok doğru ama onu yapacak, karnı yumuşak olmayan babayiğitler lazım. Sen bir yerlerden açık veriyorsan eğer, senin hiç bir faaliyetini başarıya ulaştırmazlar. Nitekim Suriye'de, Irak'ta, Akdeniz'de ve Libya'da gördük. Bilmem anladınız mı?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ahmet Davutoğlu'dan Gara üzerinden istismar siyaseti!
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'dan Gara üzerinden istismar siyaseti!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gara operasyonu üzerinden istismar siyaseti yaparak, operasyonun başarısız olduğunu söyledi...
Terör eyleminden Boğaziçi gösterilerine! Yakalanınca zırlamaya başladı
Gündem

Terör eyleminden Boğaziçi gösterilerine! Yakalanınca zırlamaya başladı

HDP üyesi Mazlum Gök'ün terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine katıldığı belirlendi. Aynı zamanda Gök'ün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki azınl..
Türk SİHA'lar sahadan silmişti! Rusya'da canlı yayına çıkardılar
Dünya

Türk SİHA'lar sahadan silmişti! Rusya'da canlı yayına çıkardılar

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2'lerin sahadan sildiği Rus hava savunma sisteminin görüntülerini, resmi televizyon canlı yay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay