Dikkat çeken sözler: Türkiye ABD TIR’larını vursun
Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’ye gönderdiği TIR’ların Türkiye tarafından vurulabileceğini söyledi.
Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’ye gönderdiği TIR’ların Türkiye tarafından vurulabileceğini belirtti.
İsrail'in İran'a, Irak'a, Lübnan'a saldırdığını, uçak kaldırıp İran hedeflerini, malzeme taşıyan araçlarını, depolarını vurduğunu ifade eden Pekin, Türkiye'nin de bunu yapabileceğini, çünkü terörle mücadele edildiğini söyledi.
Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye'ye saldırılar yapıldığını dünyanın bildiğini kaydeden Pekin, İsrail'in tehditin nereden geliyorsa vurduğunu belirterek terör TIR'larının vurulabileceğini vurguladı.